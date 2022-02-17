الأهلي والهلال السوداني.. حكاية ملعب "منحوس" لم يفز عليه الأحمر من قبل

يستهل النادي الاهلي أولى خطوات الدفاع عن لقبه القاري، بمواجهة الهلال السوداني بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، الذي يحمل الأهلي لقبها للمرة العاشرة والثانية على التوالي.

الأهلي المرشح الأقوى

ويحتفظ النادي الأهلي لنفسه بكل الترشيحات التي تؤهله لحصد البطولة، حيث يعتبر المنافس الأقوى دائمًا داخل قارة إفريقيا.

كما يبدأ الأهلي مشوار البطولة محملًا بروح معنوية كبيرة بعد الظفر ببرونزية العالم للمرة الثالثة والثانية على التوالي، بانتصار عريض على زعيم آسيا الهلال السعودي.

ويدخل الأهلي اللقاء منتشيًا بانتصارات متتالية خلال الموسم المنقضي، بعد الحصول على بطولة السوبر الإفريقي في مباراة دراماتيكية ضد الرجاء المغربي.

الأهلي لم يفز على الهلال في الخرطوم

ولم يفُز النادي الأهلي من قبل على الهلال السوداني في الخرطوم، بينما في المقابل خسر منه في القاهرة مباراة واحدة.

وصمة التاريخ السيئة في لقاءات الفريقين تعتبر عقبة وعُقدة الأهلي الذي يحاول التخلص منها في مباراته اليوم ضد الهلال السوداني.

ويأمل النادي الأهلي في تدرين تاريخ جديد يبدأه اليوم من أرض السودان الطيبة التي استعصت عليه مرارا وحرمته من البطولة ذات يوم.

تاريخ مواجهات الأهلي والهلال

تواجه الأهلي والهلال السوداني، في 8 مباريات على مستوى بطولات الأندية الأفريقية، وفاز الأهلي 3 مرات، وحقق الهلال انتصارين، بينما تعادلا في 3 مواجهات.

المواجهة الأولى كانت عام في نهائي بطرلة أفريقيا للأندية أبطال الدوري 1987 وانتهى لقاء الخرطوم بالتعادل السلبي وفاز الأهلي بالقاهرة بهدفين وحصل على اللقب.

وفي عام 2004 فاز الهلال في القاهرة بهدف، وتعادلا سلبيا في الخرطوم وخرج الأهلي من دور ال 32.

المواجهتان الخامسة والسادسة كانت في مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2007 وفاز الأهلي بنتيجة 2/0 في القاهرة وخسر في ملعب الهلال بثلاثية.

الأخيرتان كانتا في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-2020، وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف في ملعبه وحسم التعادل الإيجابي 1-1 لقاء السودان في آخر دقائق المباراة.

وتنتظر الأهلي والهلال مواحهة تاسعة وعاشرة في دور المجموعات يحارل من خلالها الأهلي فك شفرة ملعب الخرطوم، بينما يريد الهلال الحفاظ على نصاعة تاريخه نع الأهلي في الخرطوم.

