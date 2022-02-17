عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فى دورى أبطال أفريقيا.. الأهلي يتفوق على الهلال السوداني قبل مواجهة الغد

الأهلي ضد الهلال
الأهلي ضد الهلال السوداني

يحل فى تمام الساعة الثالثة عصرا غد الجمعة فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي ضيفا على نظيره فريق الهلال السوداني على ملعب الجوهرة الزرقاء فى إطار ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتلقى فريق الهلال السوداني خسارة فى الجولة الأولى أمام نظيره فريق صنداونز الجنوب افريقي بهدف دون رد أحرزه زواني.

ويعول المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني على كتيبة اللاعبين من أجل تخطي عقبة الهلال السوداني وبدء رحلة اقتناص اللقب الحادى عشر بدورى أبطال أفريقيا فى تاريخه.

وتقابل الأهلي مع الهلال السوداني في 8 مباريات كلها جاءت ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بدأت مواجهات الأهلي والهلال السوداني في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1987 التي فاز فيها الأهلي بلقب البطولة، وآخرها في دور المجموعات في البطولة قبل الماضية 2020، والتي فاز الأهلي بلقبها.

فاز الأهلي على الهلال في 3 مباريات وتعادلا في 3 وفاز الهلال في مباراتين، وأحرز الشياطين الحمر 7 أهداف بينما أحرز الهلال 6 أهداف.

واجه المارد الأحمر مع الهلال السوداني للمرة الأولى في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1987 وانتهت المباراة الذي أقيمت في الخرطوم بالتعادل السلبي.

وجاء لقاء دور الإياب بالقاهرة وتمكن خلاله المارد الأحمر من تحقيق الفوز بهدفين دون رد، ليتوج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

التقى النادي الأهلي مع الهلال فى مباراة ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2004 وانتصر الهلال في القاهرة على حساب الأحمر بهدف دون رد، وكان التعادل السلبي عنوان لقاء الإياب بالخرطوم.

جمع الأهلي والهلال السوداني لقاء جديد فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2007، جاءت مواجهة الذهاب في القاهرة بفوز الأحمر بنتيجة هدفين دون رد، وتلقى الاهلي خسارة امام الهلال في لقاء الإياب بالخرطوم بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

جاءت آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2020، فاز خلالها الأهلي بهدفين مقابل هدف في لقاء الذهاب بالقاهرة، وحسم التعادل الإيجابي هدف لهدف لقاء الإياب بالخرطوم.

يذكر أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف رفض حضور الجماهير مباراة الأهلي والهلال السوداني رغم موافقة وزارة الصحة السودانية على حضور ١٥ الف مشجع.

الأهلى الهلال السوداني دوري ابطال افريقيا موسيمانى صنداونز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

الطقس غدًا | أمطار خلال ساعات على عدة مناطق وأجواء شديدة البرودة

سر فشل مفاوضات تعيين حسام البدري مدربًا للزمالك

الطقس اليوم| غطاء سحابي على السواحل الغربية وغرب البلاد وأمطار خلال ساعات

بعد دراسة تحريك السعر..بكم سيصبح رغيف العيش؟

انفجار هائل يهز نيويورك.. ووقوع إصابات بين عناصر الشرطة

عاجل.. وكالة روسية: الجيش الأوكراني قصف 5 مواقع بقذائف مورتر

ترشيحاتنا

السيسي يلتقي رئيس المفوضية الأوروبية بمقر الاتحاد الأوروبي

الرئيس السيسي يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية

المؤبد وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة نقل وزرع الأعضاء البشرية دون ترخيص

الأهلي والهلال السوداني.. حكاية ملعب "منحوس" لم يفز عليه الأحمر من قبل

صحيفة إسرائيلية: إيران تبني منشأة نووية تحت الأرض يصعب استهدافها

بسبب رسالة مناهضة لبايدن على كمامته.. طرد راكب من طائرة مدنية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفظ الأمن البحرى لمجابهة تهديدات تدفق التجارة وحرية الملاحة في تدريب مصري أسباني

التعليم : "مفيش دراسة من البيت..والمدارس مستعدة".. صور

حكاية السهرة|رفض الزواج منها.. محاولة قتل رشدي أباظة على يد حبيبته

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

فيديو

نجولو كانتي.. من جامع قمامة إلى أفضل لاعب كرة قدم |فيديوجراف

تجاوز وتطاول.. عمر كمال أعاد مونتاج الفيديو الذي تسبب في وقفة |فيديوجراف

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

فقدت الوعي بسبب حادث.. هند صبري تتحدث عن حياتها وبدايتها

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ