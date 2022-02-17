فى دورى أبطال أفريقيا.. الأهلي يتفوق على الهلال السوداني قبل مواجهة الغد

يحل فى تمام الساعة الثالثة عصرا غد الجمعة فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي ضيفا على نظيره فريق الهلال السوداني على ملعب الجوهرة الزرقاء فى إطار ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتلقى فريق الهلال السوداني خسارة فى الجولة الأولى أمام نظيره فريق صنداونز الجنوب افريقي بهدف دون رد أحرزه زواني.

ويعول المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني على كتيبة اللاعبين من أجل تخطي عقبة الهلال السوداني وبدء رحلة اقتناص اللقب الحادى عشر بدورى أبطال أفريقيا فى تاريخه.

وتقابل الأهلي مع الهلال السوداني في 8 مباريات كلها جاءت ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بدأت مواجهات الأهلي والهلال السوداني في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1987 التي فاز فيها الأهلي بلقب البطولة، وآخرها في دور المجموعات في البطولة قبل الماضية 2020، والتي فاز الأهلي بلقبها.

فاز الأهلي على الهلال في 3 مباريات وتعادلا في 3 وفاز الهلال في مباراتين، وأحرز الشياطين الحمر 7 أهداف بينما أحرز الهلال 6 أهداف.

واجه المارد الأحمر مع الهلال السوداني للمرة الأولى في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1987 وانتهت المباراة الذي أقيمت في الخرطوم بالتعادل السلبي.

وجاء لقاء دور الإياب بالقاهرة وتمكن خلاله المارد الأحمر من تحقيق الفوز بهدفين دون رد، ليتوج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

التقى النادي الأهلي مع الهلال فى مباراة ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2004 وانتصر الهلال في القاهرة على حساب الأحمر بهدف دون رد، وكان التعادل السلبي عنوان لقاء الإياب بالخرطوم.

جمع الأهلي والهلال السوداني لقاء جديد فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2007، جاءت مواجهة الذهاب في القاهرة بفوز الأحمر بنتيجة هدفين دون رد، وتلقى الاهلي خسارة امام الهلال في لقاء الإياب بالخرطوم بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

جاءت آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2020، فاز خلالها الأهلي بهدفين مقابل هدف في لقاء الذهاب بالقاهرة، وحسم التعادل الإيجابي هدف لهدف لقاء الإياب بالخرطوم.

يذكر أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف رفض حضور الجماهير مباراة الأهلي والهلال السوداني رغم موافقة وزارة الصحة السودانية على حضور ١٥ الف مشجع.