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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة موسيماني.. شوبير يكشف تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السوداني

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن التشكيل الأقرب الذي سيبدأ به الأهلي مباراته أمام الهلال السوداني، المقرر لها غدا، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: "لا أعتقد أن تشكيلة الأهلي أمام الهلال السوداني ستشهد تغييرات عديدة، حيث من المتوقع أن يبدأ موسيماني بـ علي لطفي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، وأمامهم حمدي فتحي والسولية وأليو ديانج في وسط الملعب".

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وتابع شوبير: "أحمد عبد القادر سيتواجد في مركز الجناج الأيسر، وطاهر محمد طاهر جناح أيمن، وقد يفاجئنا موسيماني بالاعتماد على أفشة في مركز الجناح الأيمن، ومحمد شريف في مركز رأس الحربة".

يذكر أن بعثة الأهلي وصلت إلى العاصمة السودانية “الخرطوم” مساء أمس، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة فريق الهلال.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الهلال كالتالي:

علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ولويس ميكيسوني  ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر وحسام حسن.

 

 

شوبير الهلال السوداني الأهلى موسيمانى أفشة

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