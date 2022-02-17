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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

صدى البلد

تتجه أنظار جماهير الأهلي غدا الجمعة لمتابعة مباراة الفريق أمام الهلال السوداني في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 

 

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني 

 

وتقام مباراة الأهلي والهلال السوداني غدا الجمعة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة .

 

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والهلال السوداني

 

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورتس 

 

أعلن الهلال السوداني تسلمه خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف يفيد بحظر دخول الجماهير لمواجهة الأهلي.

ويحل الأهلي الجمعة المقبلة ضيفا على الهلال لملاقاته في ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية، الخرطوم في الثالثة عصرا.

وتقام المباراة في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وكان الهلال قد أعلن امس الأربعاء عن حصوله على موافقة رسمية بحضور 15 ألف مشجع لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وكشف نادي الهلال عبر صفحته الرسمية: "تسلم نادي الهلال خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي بإلغاء دخول الجماهير لمباراة الفريق أمام الأهلي المصري يوم الجمعة".

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

بينما تأجلت مباراة الأهلي الأولى أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

ويقام الاجتماع الفني للمباراة غدا الخميس في مقر الاتحاد السوداني

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