اطلاق قافلة طبية مجانية لعلاج أهالي لواحة سيوة في مطروح

أعلن خالد شعيب، محافظ مطروح، عن تنظيم قافلة طبية مجانية من جمعية «الليدرز الاجتماعية»، بمستشفى سيوة المركزي فى الفترة من 22 وحتى 24 فبراير الجاري .

تضم القافلة عددا من التخصصات الطبية المختلفة(طب وجراحة العيون – جراحة الاسنان – عظام –طب الأطفال – الامراض الباطنة – جراحة عامة – نساء وولادة – انف واذن وحنجرة ) مع توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء بالإضافة إلى عمل النظارات الطبية للمرضى بالمجان.



وأكد محافظ مطروح على تقديم الدعم التيسيرات لإنجاح القافلة وأداء عملها على أكمل وجه، مع تذليل أى عقبات بالتنسيق مع مركز ومدينة سيوة ومديرية الصحة بالمحافظة موجها بالإعلان عن القافلة بالصفحة الرسمية للمحافظة، وإذاعة مطروح المحلية، ووسائل الإعلام لتعريف المواطنين بها لتحقيق الاستفادة وتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي سيوة.

في هذا السياق وجه محافظ مطروح الشكر لجمعية الليدرز الاجتماعية مثمنا الدور الذى تقوم به الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم والوصول بالخدمات الاجتماعية والطبية لجميع المناطق البعيدة والنائية في أطراف المحافظة التي تحتاج إلى مزيد الدعم فى الخدمات الصحية .