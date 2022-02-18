يعد القلقاس احدي الأكلات الشتوية التي يعشقها كثيرون، ونقدم اليوم طريقة عمل القلقاس بطريقة مبتكرة بدون سلق .

طريقة عمل القلقاس بالخضرة:



المكونات:

كيلو قلقاس مقطع مكعبات

حزمة سلق ورق فقط

حزمة كزبرة خضراء

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

2 لتر شوربة دسمه بط أو فراخ او لحمة

نصف كوب ماء

3 ملعقة كبيرة سمنة

ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة

ملح

فلفل اسود



طريقة التحضير القلقاس

- قشرى القلقاس ونضفى كويس بفوطة ناشفة

- وبعدين قطعى القلقاس مكعبات متوسطة واعصري عليه لمونة وقلبى

- وبعد كدة اغلى الشوربة وحطي عليها القلقاس وغطيه وسيبيه على نار متوسطة لحد ما يستوي

- وفى وقت سلق القلقاس، هاتي ورق السلق والكزبرة وشوية مياه وحطيهم فى الخلاط واضربيهم ضربة خفيفة وبعدين صفى المياه من تفل السلق والكزبرة

- حطى مياة السلق على القلقاس وخلى بالك انك متغطيش القلقاس تانى بعد ما تحطي المياه

- نجيب طاسة على النار ونحط فيها معلقتين سمنة ومعلقتين زيت ونسيبها تسخن وبعيدن نحط الثوم ونسيبه لحد ما يبقى رائحتة واضحة وبعدين حطى تفل السلق والخضرة على نار هادية جدا وقلبيهم لغاية ما يبقى لون الثوم دهبى

- حطى الكزبرة الناشفة لما لون الثوم يوصل لدهبى وقلبيهم كلهم مع بعض وحطى الطشة على القلقاس وسيبى لحد ما يستوى

- تقدرى تقدمى القلقاس مع الرز الابيض او الرز بالشعريه