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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة و لذيذة.. طريقة عمل قلقاس بانية

طريقة عمل قلقاس بانيه
طريقة عمل قلقاس بانيه

قلقاس بانيه من الأطباق التي يعشقها الكثير من الأشخاص و يحرص البعض على تناولها دائما لمذاقها الشهي و اللذيذ.

 

قدمت الشيف شربيني مقدمة برنامج  الشيف على قناة سي بي سي سفرة  طريقة عمل قلقاس بانيه في المنزل.

 


مقادير قلقاس بانيه


قلقاس

 بقسماط

 بيض 

بقدونس

 ثوم

 خل بلسمي

 ملح

 لبن 

فلفل

 كمون

 كزبرة 

زيت

 ليمون 

 


طريقة تحضير قلقاس بانيه


- في ماء مغلي يوضع القلقاس المقطع أصابع مع فلفل وكزبرة وكمون وعصير ليمون

- يفرم الثوم مع كمون وكزبرة وملح وفلفل وليمون وخل بلسمي ويتبل فيه أصابع القلقلاس المسلوقة

- ثم يوضع في البقسماط البيض واللبن ثم في البقسماط وتقلى في زيت غزير ساخن

- لعمل الصلصة، يوضع الثوم المفروم في زيت ساخن وتضاف إليه صلصة الطماطم

- لعمل الصلصة، يوضع الثوم المفروم في زيت ساخن وتضاف إليه صلصة الطماطم

 

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