نقدم لكم طريقة عمل قلقاس بوصفات متعددة للشيف الشربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير قلقاس بالخضار

كزبرة خضراء مرقة

قلقاس

عصير ليمون

سلق

ملح فلفل

شبت

بقدونس

لحمة مسلوقة

زبدة

ثوم





طريقة تحضير قلقاس بالخضار

* ضعى المرقة مع عصير الليمون والقلقاس مع ملح وفلفل و افرمى الثوم ويشوح مع الزبدة.





* افرمى السلق ويضاف الى الثوم و الكزبرة و الشبت و ضيفى اللحمة الى القلقاس اضربى السلق فى الكبة ثم يضاف الى القلقاس و يترك ليغلى ثم يقدم.





مقادير قلقاس بالتقلية

لحم مكعبات

قلقاس

جزر

كرفس

سلق

بصل

كزبرة خضراء

ثوم

ليمون

شبت

مرقة

سمـنة

حبهان

ورق لورا

بهارات

طريقة تحضير قلقاس بالتقلية

* تسلق اللحم في ماء وورق لورا وبهارات وحبهان وبصل وثوم وجزر وكرفس ومكعبين مرقة و يفرم قليل من الثوم والبصل ويوضع في قليل من السمنه على النار.





* يضاف المرقة ويقشر القلقاس ويقطع مكعبات ويضاف وعصرة ليمون ثم قطع اللحم و يوضع قليل من السمنة في طاسة مع الكزبرة والشبت و السلق





* تترك حتى يحمر لونها تماما ثم تفرم و يضاف خليط الشبت و الكزبرة إلى الحلة ويترك حتى ينضج على نار هادئة ويقدم.





مقادير قلقاس بالسلق والكرفس

1 كيلو لحم ضاني

مرقة سلق اللحمة

1 كيلو قلقاس

4 حزم سلق أخضر

حزمة كزبرة خضراء

حزمة كرفس

5 فصوص ثوم مفروم

زبدة

ملح وفلفل أسود

بصلة متوسطة

حبهان

ورق لورا

طريقة تحضير قلقاس بالسلق والكرفس

* يوضع القلقاس ويسلق في مرقة سلق اللحمة و يضاف عصير ليمونة ويترك حتى تمام النضج





لعمل الخضرة:



