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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات على حساب تورينو

فريق يوفنتوس
فريق يوفنتوس

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره تورينو، اليوم الجمعة، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة ماسيميليانو أليجري لاستعادة نغمة الفوز  في الدوري الإيطالي، على حساب تورينو في مباراة اليوم، وتأمين تواجده في المربع الذهبي.

كان فريق يوفنتوس تعادل مع أتالانتا 1-1، في الجولة الماضية من  الكالتشيو.

ويقدم فريق يوفنتوس نتائج كارثية في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث خاض البيانكونيري  25 مباراة حتى الآن، فاز في 13 مباراة فقط، وتعادل في 7 لقاءات، وخسر 5 مواجهات.

على الجانب الآخر، يطمح فريق تورينو أيضا في مصالحة جماهيره، بعد الفشل في تحقيق أي فوز آخر 3 مباريات في الدوري الإيطالي، بالتعادل في لقاء وخساراة مواجهتين.

يذكر أن لقاء الدور الأول من مسابقة الدوري الإيطالي انتهى بفوز يوفنتوس على تورينو بهدف دون رد.

ترتيب يوفنتوس وتورينو:

يحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد تورينو في المركز العاشر بـ 32 نقطة.

تورينو الدوري الايطالي أليجري يوفنتوس يوفنتوس وتورينو

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