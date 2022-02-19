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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

بعد فوزه بجائزة جمعية الفيلم.. ماجد الكدواني: فخور بـ"برا المنهج" وشكرا للجنة التحكيم |فيديو

بوستر فيلم برا المنهج
بوستر فيلم برا المنهج

علق الفنان ماجد الكدواني على فوزه بجائزة أفضل ممثل من مهرجان جمعية الفيلم، عن بطولة فيلم "برا المنهج" الذي أقيم حفل توزيع الجوائز الخاص به يوم السبت الماضي.

ووجه ماجد الكدواني في فيديو له، كل الشكر والتقدير والاحترام لمهرجان جمعية الفيلم الذي يحبه كثيرا وله معزة كبيرة في قلبه على حد وصفه، وشكر لجنة التحكيم على اختياره ومنحه هذه الجائزة. 

وقال ماجد الكدواني إنه فخور بتقديم فيلم "برا المنهج" وله الشرف أن يشارك في هذا العمل، موجها الشكر للمخرج عمرو سلامة، والمؤلف خالد دياب، والمنتجة شاهيناز العقاد على منحه فرصة بطولته.  

وعبر ماجد الكدواني عن شكره وتقديره للفنان محمود عبد السميع رئيس مهرجان جمعية الفيلم، مشيرا إلى أن أي جائزة يحصل عليها داخل مصر تحمل الكثير من التقدير في قلبه. 

ختام مهرجان جمعية الفيلم 

شارك عدد من نجوم الفن في ختام مهرجان جمعية الفيلم السنوى منهم إلهام شاهين وامينة خليل وحنان مطاوع وأسر ياسين وغيرهم.

حصل كلا من فيلم 200 جنيه للمخرج محمد أمين عن الأفلام السبعة التي عرضت عام 2021 في الدورة الـ 48 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي، وفيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس عن الأفلام الخمسة التي عرضت عام 2020 في الدورة الـ47 من أن يخطفا جائزة الجمهور والتي تتم من خلال استفتاء يومي للجمهور وأعضاء الجمعية الذين حضروا عروض الأفلام طوال فترة المهرجان، بحصولهما على أعلى تصويت .

أما جوائز لجنة التحكيم فلقد تمكن فيلم "حظر تجول" من اقتناص نصيب الأسد في الجوائز بين الأفلام المصرية الخمسة التي عرضت عام 2020 من بين 24 فيلم مصري عرضت ما بين دور العرض والمنصات، فحصل فيلم "حظر تجول" على جائزة أفضل افيش للمصمم يوسف عادل، والديكور للمهندس عاصم علي، والموسيقى التصويرية لتامر كروان، والمونتاج هبة عثمان والتصوير لعمرو أبو دومة، وأحسن سيناريو أمير رمسيس، كما حصل أيضا على جائزة أحسن إخراج، وحصل كامل الباشا على جائزة ممثل الدور الثاني ويستلمها عنه أحمد عوض ممثل سفارة فلسطين ، وممثلة دور ثاني لأمينة خليل، بينما حصلت إلهام شاهين على جائزة أحسن ممثلة، وحصل المنتج صفي الدين محمود علي جائزة أفضل فيلم لعام 2020.

أما جوائز عام 2021 فلقد تنافس عليها 7 أفلام من الأفلام الـ 28 التي عرضت بدور العرض المصرية والمنصات، حيث حصل فيلمي "برا المنهج" و"الأنس والنمس" علي نصيب الأسد في الجوائز، فحصل برا المنهج علي جائزة أفضل أفيش وأفضل سيناريو لعمرو سلامة وخالد دياب، وأفضل اخراج لعمرو سلامة وكما حصل الفنان ماجد الكدواني علي جائزة أفضل ممثل بينما حصلت دنيا ماهر علي جائزة أفضل ممثلة دور ثاني، كما حصل علي جائزة أفضل فيلم.

جمعية الفيلم ماجد الكدواني برا المنهج أفلام ماجد الكدواني مهرجان جمعية الفيلم

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