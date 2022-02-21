برلماني: مصر تؤمن بأن التقنيات الحديثة بوابة رئيسية للازدهار والتقدم

قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، إن تربع الدولة المصرية على عرش أفريقيا بشأن سرعة الانترنت وفقا ما جاء به تقرير مؤشر OOKLA speed test لقياس سرعات الانترنت حيث استعرض التقرير احتلال مصر للمركز الأول علي القارة الأفريقية في ثبات متوسط سرعة الانترنت، أمر يدعو للفخر والثقة للجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية في هذا القطاع.

ونوه النائب عمرو عكاشة خلالتصريحاته لـ"صدى البلد" ، أن الدولة المصرية منذ عامين ونصف كانت في المركز الاربعين بشأن سرعة الانترنت، وبالتالي تحقيق المركز الأول خلال هذه الفترة الوجيزة يؤكد جدية الدولة المصرية في زيادة سرعة الانترنت خاصة بعد الاعتماد عليه بشكل كبير بعد جائحة كورونا.

وأكد عضو مجلس الشيوخ ، أن الدولة المصرية منذ عام 2019 قامتن بتنفيذ خطة من أجل رفع كفاءة شبكة الانترنت بتكلفة اجمالية 30 مليار جنيه، موضحا أن هذه الجهود ساهمت في تقدم ترتيب مصر بسرعة الانترنت على مستوى القارة الأفريقية لتصبح المركز الأول.

ولفت عضو مجلس الشيوخ أن مصر بقيادة الرئيس السيسي اطلقت عديد من المشروعات التي تستهدف رفع كفاءة خدمات الإنترنت، حيث تم الاستثمار بمليارات الجنيهات والعمل على إحلال الكابلات النحاسية بكابلات ألياف ضوئية وتحديث السنترالات والأماكن المركزية.

واختتم النائب عمرو عكاشة حديثه موضحا اننا في صدد الانطلاق نحو عصر الجمهورية الجديدة والاتجاه إلى عالم "التحول الرقمى"، وذلك ايمانا من الدولة المصرية بأن التقنيات الحديثة هي البوابة للازدهار والتقدم.