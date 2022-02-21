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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالا بتعامد الشمس|ختام مهرجان أسوان الدولى التاسع للثقافة والفنون

معبد رمسيس الثاني
معبد رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية

تشهد الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية ختام فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون، والتى تقام مساء اليوم الاثنين من أمام معبد أبو سمبل إحتفالاً بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى ثم تنتقل إلى ساحة السوق بالمدينة وتستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى.   

وقال الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن المهرجان استمر على مدار 7 أيام متواصلة قدم فعالياته فى 13 موقعًا في قرى ومراكز محافظة أسوان وحضره ما يقرب من 15 ألف مشاهد من أبناء المحافظة وضيوف مصر من الأجانب. 

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وأشار إلى أن دورة هذا العام أقيمت بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبرى سعيد، والبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة عادل عبده، وهيئة تنشيط السياحة برئاسة عمرو القاضى، بإشراف من الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى.   

وأكد عطوة أن المهرجان هذا العام شهد مشاركة 18 فرقة من 7 دول عربية وأجنبية هى "فلسطين، السودان، زيمبابوى، سيريلانكا، بنجلاديش، المكسيك، بولندا، اليونان" ومن مصر فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة "أسوان، سوهاج، المنيا، بورسعيد، العريش، الشرقية، الحرية بالإسكندرية، مطروح" للفنون الشعبية، وفرقتى "توشكى، وشلاتين" التلقائيتين، بالإضافة إلى المشاركة الاولى لفرقتى رضا للفنون الشعبية والفرقة القومية للفنون الشعبية التابعتين للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.

هذا ووسط حضور جماهيرى بمختلف مراكز ومدن محافظة أسوان يواصل مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته التاسعة تقديم عروضه الفنية المتنوعة على مسارح وبيوت الثقافة ضمن الفعاليات العديدة لإحتفالات تعامد الشمس. 

وتقام الفعاليات برعاية إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والبيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية، وهيئة التنشيط السياحى، وتنفذه الإدارة المركزية للفنون الشعبية برئاسة الفنان أحمد الشافعى رئيس المهرجان، وتستمر فعالياته في الفترة من ١٥ حتى ٢٢ فبراير الجاري.

وكان قد شهد مسرح فوزى فوزى عروض فرقتى بورسعيد وبولندا، حيث قدمت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية عرضا تضمن عدة تابلوهات إستعراضية مستوحاة من البيئة البورسعيدية على أنغام السمسمية، ومنها "الضمة، الصياد ورقصة أم الخلول، البحرية، آه يا لاللي، بتغنى لمين يا حمام"، إلي جانب عرض فنى لفرقة بولندا تضمن رقصة مازوركا وهى أسلوب موسيقي بولندي مبنية على الرقصات التراثية والإيقاع الثلاثي، وتعتبر إلى جانب رقصة البولكا أكثر رقصات بولروم شعبية في أوروبا خلال القرن التاسع عشر.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية تعامد الشمس اخبار المحافظات

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