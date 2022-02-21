عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد الإنجليزي يحقق في اعتداء جمهور ليدز على لاعبي مانشستر يونايتد

إصابة إيلانجا لاعب
إصابة إيلانجا لاعب مانشستر يونايتد

أكدت تقارير صحفية، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يحقق في اعتداء جمهور ليدز يونايتد على لاعبي مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعت الفريقين في بطولة الدوري.

وبحسب شبكة " سكاي سبورتس" فأن الاتحاد الإنجليزي يحقق في ما قامت به مجموعة من جماهير ليدز يونايتد، حيث قامت بإلقاء بعض الصواريخ على لاعبي مانشستر، حيث أُصيب الثنائي إيلانجا وفريد.

وذكرت الشبكة أن الشرطة قامت بالقبض على 9 من مشجعي ليدز، فيما تستمر التحقيقات من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت الشبكة أن نادي ليدز يونايتد يراجع الكاميرات في الملعب، وسيصدر قرارًا بحظر دخول من قاموا بأعمال الشغب لملعبهم مدى الحياة.

وكان مانشستر يونايتد قد فاز على ليدز بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين أمس في الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد ليدز يونايتد سكاي سبورتس الاتحاد الانجليزي حظر بطولة الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى عن اعترف بوتين بـ دونيتسك ولوغانسك: الحرب بعد دقائق

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي جديد خلال ساعات

تصرف غير مسئول.. الكويت تستدعي سفيرها بالقاهرة للتحقيق

جنون أسعار الذهب.. ارتفاع تاريخي لـ المعدن الأصفر اليوم ومفاجأة في عيار 21

فترة انتقالية 5 سنوات.. النواب يوافق على إخلاء وحدات الإيجار القديم لغير الغرض السكني

المالية: صرف مرتبات الموظفين بعد يومين

نقل الفنان سمير صبري إلى أحد المستشفيات.. تفاصيل

فرمان كيروش.. ياسر إبراهيم يعوض غياب حجازي في قائمة المنتخب أمام السنغال

موضوعات متعلقة

مصطفى محمد يشارك في فوز جالاتا سراي على جوزتبه في الدوري التركي

استفاق من الغيبوبة.. 7.8مليون يورو تعويضا من أياكس لعائلة عبد الحق نوري

الهلال يهزم النصر 2-1 ويتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين.. فيديو

مصطفى محمد يقود تشكيل جالاتا سراي أمام جوزتبه في الدوري التركي

"السد" يتوج بطلًا للدوري القطري بفوز عريض على الأهلي

اتحاد جدة لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بانتصاره على التعاون

تقارير: ريال مدريد يخطط للتعاقد مع محمد صلاح تحسبًا لفشل ضم مبابي

ريال مدريد يفوز على ألافيس بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الإسباني

ترشيحاتنا

النائب علاء عصام : يجب استثناء النقابات والأحزاب من قانون "إيجار الأماكن"..فيديو

محمد عبد المنعم يقود التشكيل الأمثل للجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا

خطوة متوقعة.. بيان عاجل من البيت الأبيض عقب اعتراف بوتين بدونيتسك ولوجانسك

ألعاب نارية.. احتفالات في دونيتسك ولوغانسك بعد قرار بوتين..فيديو

الناتو: اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوهانسك يشعل الصراع في أوكرانيا

لطفي لبيب: كنت ممثلا مبدعا.. والآن أصبحت أكثر إبداعا في الكتابة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواقف بكى فيها ملك المونولوج.. سر غضب اسرائيل من شكوكو وإجباره على بيع سيارته

أحدى أفراد الجيش الأبيض..ممرضة تفوز بذهبية أولمبية رغم عملها الشاق ضد كورونا

هنادي مهني تروج لمسلسها الرمضاني برفقة أكرم حسني: مكتوب عليا

مازو ووسيم.. 10 صور من حلقات مسلسل اللعبة 3

فيديو

فيديو.. قصة عريس أردني دهسته سيارة في الشيخ زايد

الكاميرات كشفته .. لص المعصرة يسحل فتاة في الشارع لسرقة هاتفها "فيديو"

والدها في المحكمة ..مش بنتي؟.. الحكم في قضية حنين حسام فتاة تيك توك

استشهد في مداهمة أمنية .. قصة استشهاد المقدم محمد حسان

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ