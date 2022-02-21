الاتحاد الإنجليزي يحقق في اعتداء جمهور ليدز على لاعبي مانشستر يونايتد

أكدت تقارير صحفية، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يحقق في اعتداء جمهور ليدز يونايتد على لاعبي مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعت الفريقين في بطولة الدوري.

وبحسب شبكة " سكاي سبورتس" فأن الاتحاد الإنجليزي يحقق في ما قامت به مجموعة من جماهير ليدز يونايتد، حيث قامت بإلقاء بعض الصواريخ على لاعبي مانشستر، حيث أُصيب الثنائي إيلانجا وفريد.

وذكرت الشبكة أن الشرطة قامت بالقبض على 9 من مشجعي ليدز، فيما تستمر التحقيقات من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت الشبكة أن نادي ليدز يونايتد يراجع الكاميرات في الملعب، وسيصدر قرارًا بحظر دخول من قاموا بأعمال الشغب لملعبهم مدى الحياة.

وكان مانشستر يونايتد قد فاز على ليدز بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين أمس في الدوري الإنجليزي.