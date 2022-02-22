حقيقة اعتزال رغدة.. وابنة الفنان أحمد حلاوة تطلب الدعاء لوالدها.. فيديو



نفت الفنانة السورية رغدة ما تردد على السوشيال ميديا عن قرار اعتزالها التمثيل، وده بعد ما نشرت تعليق غامض أثار حالة من الجدل على صفحتها على “فيسبوك” وقالت رغدة إنها معتزلتش التمثيل زي ما اتقال والتعليق طبيعي لأن أعمارنا جميعا بيد الله”.

وكشفت هبة حلاوة بنت الفنان أحمد حلاوة، عن تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد ما اتعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد ودخل بسببها مستشفى العزل الصحي.

وقالت هبة حلاوة على“الإستوري” الواتس اب "مازال الحرجة حرجة جدا نرجو الدعاء له بالشفاء، وخروجه من تلك الأزمة على خير".

ووجهت هبة حلاوة، رسالة لجمهور والدها، وقالت: "انه بالنسبة للناس الكتير اللي بتتواصل معاها .. هما في حالة لا تسمح للرد على المكالمات والرسائل اللي بالكم الهائل ده وانها مقدرة كم الحب الرهيب لوالدها اللي هما شافوه منهم وربنا يجازيهم خير .. ولكن حقيقي الوضع لا يسمح بأنهم نقعد نرد على المكالمات والرسائل ديه كلها".

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