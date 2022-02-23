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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جانتس يحذر حزب الله من الحسابات الخاطئة مع إسرائيل

جانتس يحذر حزب الله
جانتس يحذر حزب الله من الحسابات الخاطئة مع إسرائيل

حذر وزير الجيش الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الأربعاء، حزب الله وزعيمه حسن نصر الله، من "إجراء الحسابات الخاطئة" بالنسبة لإسرائيل، وذلك بعد خمسة أيام من إطلاق حزب الله مسيرة باتجاه الأجواء الإسرائيلية.

وقال جانتس خلال مؤتمر في كلية "تيل حاي" بالمنطقة الشمالية، إن "الحساب قد يقدم إلى الدولة اللبنانية الصاع صاعين".
 

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وأضاف أن "منظمة حزب الله الإرهابية تواصل التعاظم على حساب المواطنين اللبنانيين التعساء والعاطلين عن العمل والجائعين.. هؤلاء المواطنون العزل هم الذين يدفعون وسيواصلون دفع ثمن سياسة المنظمة الإرهابية"، وفق وصفه.

وأكد جانتس أن إسرائيل تقوم بتنفيذ كل ما هو مطلوب لضمان سلامة مواطنيها وستواصل تنفيذ ذلك برًا وبحرًا وجوًا.

إلى ذلك، استبعد قائد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان الجنرال ستيفان ديلكول، تدهورًا للأوضاع على الحدود مع إسرائيل رغم الأحداث التي يشهدها جنوب لبنان بين حين لآخر. 

وأضاف ديلكول، في حديث لقناة الغد، أنه منذ العام 2006 لم يحدث في جنوب لبنان أي حادث أمني كبير، وأن سكانه يتمتعون بهدوء نسبي. 

من جانبه، تطرق الناطق الرسمي باسم اليونيفيل اندريا تيننتي، إلى إطلاق حزب الله مسيرتين إلى إسرائيل، وقال إنه لم يلاحظ أية نية لدى الجانبين في التصعيد.

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