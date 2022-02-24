بوسي شلبي ونجوم الفن في مهرجان أسوان لأفلام المرأة.. شاهد

شاركت الاعلامية بوسي شلبي، صورا من فعاليات افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت برفقة عدد من نجوم الفن: سوسن بدر، وريم البارودي، وداليا البحيري، ولاقت الصور تفاعل كبير من جمهور السوشيال ميديا.

واختار مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة 12 فيلماً يمثلون 18 دولة للمشاركة في مسابقة الفيلم الطويل وهي: "كما في السماء"، "الكوكب (إل بلانيتا)"، "أم صالحة"، "اسم سري"، "فرحة"، "قوارير"، "الفتاة الجديدة"، "ريحانة"، "إيمي المقدسة"، "جنة الطاووس"، "أرواح عابرة"، "روابط مقدسة".

وأعلنت إدارة المهرجان عن مشاركة 24 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة وهي: "1+1"، "مالا نعرفه عن مريم"، "شم النسيم"، "ميكروباص"، "عنقاء"، "جينز"، "عروس البحر"، "سماء أغسطس"، "أسرّة باردة"، "صمّاء"، "أنا بخير، ماذا عنك؟"، "قصص حب على عجلات"، "غرفة الخطابات"، "فايف تايجر"، "ليلة صامتة"، "الابن"، "الصقيع"، "إنتركم 15”، “الفتاة التي تأتي كل خميس"، "أبواق السماء"، "مربى الفراشات"، "إيلينا"، "ستيك هاوس"، "جنيّة الأثداء".

وخلال المهرجان يمنح الاتحاد الأوروبي جائزة لأفضل فيلم يناقش قضايا المرأة من دول الاتحاد الأوروبي وحوض البحر المتوسط ، كما يتنافس علي جوائز مسابقة الفيلم المصري في دورة هذا العام 4 أفلام هي "قمر 14" إخراج هادي الباجوري، فيلم "أبو صدام" إخراج نادين خان، فيلم "وش القفص" إخراج دينا عبد السلام، فيلم "العودة" تأليف وإخراج سارة الشاذلي.

واستحدثت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة مسابقة جديدة بعنوان "أفلام ذات أثر في المجتمع المدني"، ضمن أقسام دورته السادسة، ويشارك بالمسابقة 8 أفلام وهي : "خلاص: نساء يعلنّ العصيان"، "أبواب مكة"، "بداية الخيط"، "حكايتها"، "مش بس أمّ"، "يحكى أن"، "Stereotyping" ، "نوبي أنا".

وللعام السادس على التوالي يناقش منتدى "نوت" لقضايا المرأة، الذي يعقد ضمن فعاليات مهرجان أسوان، العديد من القضايا الهامة التي تواجه المرأة بصفة عامة وصانعات السينما بصفة خاصة، من بينها كيفية تعاون منظمات المجتمع المدني مع الدولة لتحقيق أقصي استفادة للمرأة في مصر، وذلك بمشاركة باحثات وكاتبات في مجال قضايا المرأة بمصر والعالم.

وانطلق قبل المهرجان برنامج الورش بمشاركة 255 فتاة وشاب وطفل، وتمثل الفتيات نسبة ٧٠% منهم، وبدأ بورشتي "صناعة الفيلم"، و"تقنيات صناعة الفيلم" (مشروع سينما أسوان الجديدة)، تحت إشراف السيناريست وسام سليمان، والمخرج ياسر نعيم، والمخرجة ندى رزق، ويبدأ الجزء الثانى من الورش بداية من الغد.

وكشفت الإدارة عن تقديمها منحة لإنتاج الفيلم القصير (روائي أو تسجيلي)، وذلك سعيا لأن يكون المهرجان منصة لأطلاق أفلام جديدة تضاف لأفلام المرأة، وزيادة الفرص المتاحة لصانعات وصناع الأفلام خاصة من جنوب مصر.