عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سوسن بدر تشارك جمهورها لحظات تكريمها من مهرجان أسوان

صدى البلد

شاركت الفنانة سوسن بدر، مقطع فيديو من تكريمها بمهرجان أسوان لسينما المرأة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعبرت عن سعادتها، وكتبت: "لحظة تكريمي عن مجمل اعمالي في مهرجان اسوان لسينما المرأة ❤️❤️".

txt

برفقة سوسن بدر..هند صبري تشارك متابعيها صورة من أحدث جلسة تصوير

txt

قصة زواج فريد المرشدي من سوسن بدر وداليا البحيري ووفاته بحادث مروع

يشار إلى أن هناك ثلاثة مسلسلات يجرى عرضها حالياً تشارك فى بطولتها النجمة سوسن بدر، وهى «أبو العروسة 3» و«نقل عام» و«البحث عن عُلا»، حيث تقدم من خلالها شخصيات متنوعة ما بين الكوميدى والتراجيدى تبرز قدرتها على التلون والتنقل بين مختلف الأدوار.

وعبرت سوسن بدر عن سعادتها بتكريمها فى مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة خلال افتتاح دورته السادسة، وذلك بمنحها جائزة إيزيس للإنجاز تقديرا لمشوارها الطويل وعطائها الكبير على شاشة السينما.

وقالت: أعتبره من أهم التكريمات فى مشوارى الفنى لأنه صادر عن مهرجان متخصص فى أفلام المرأة وفخورة بهذا التكريم، مشيرة إلى أن التكريم دائما يحملها المسئولية بشكل أكبر، حتى تحافظ على هذا المستوى أمام جمهورها وأمام نفسها قبل كل شىء.

ولفتت إلى أن الفنان لابد أن يطور من نفسه بشكل مستمر حتى ولو لم يحصل على جوائز، كى لا يقف مكانه دون أن يتحرك، لأن التكريم للفنان معناه أنه «اتشاف»، وله جمهور، وتم التأثر بفنه.

سوسن بدر الفنانة سوسن بدر مهرجان أسوان مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة مهرجان أسوان الدولي أبو العروسة 3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

عزة مصطفى تخرج لـ فاصل مفاجئ لحظة بث حلقة برنامجها | شاهد

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

حالة الطقس حتى الجمعة: رياح محملة بالرمال والأتربة على أغلب الأنحاء |فيديو

الحبس 70 سنة وغرامات 80 مليون جنيه|ضبط هارب من تنفيذ 320 حكما

وليد مراد يكشف لصدى البلد سر الهبوط المبهر.. ويؤكد: رحلة مطار هيثرو توجت مسيرتي بـ"جائزة السماء".. والأهم رفع اسم مصر للطيران عالميًا

راسي فوق أوي..أول تعليق من ضحية شادي خلف في قضية التحرش الجنسي

ترشيحاتنا

ماذا حدث في الإسراء والمعراج بالتفصيل؟.. 25 مشهد بين السماء والأرض

لمدة 3 سنوات.. شروط ترخيص إعلانات الطرق في القانون

بزيادة وفئة جديدة .. أودي تعلن أسعار A4 في مصر

حبس شادي خلف 3 سنوات..هل تحد العقوبة من ظاهرة التحرش وهتك العرض؟

عواصف ترابية وأمطار| الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة.. فيديو

وزارة النقل تكشف عن آخر صور لتنفيذ مشروع مونوريل السادس من أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر تذكرة حديقة الحيوان .. لماذا رُفع ثمنها يوم الثلاثاء فقط؟

طريقة عمل المولتن كيك زي المحلات .. وصفات متعددة

طريقة عمل الكب كيك حلو وحادق

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

فيديو

أشعلت مواقع التواصل بموقفها من الحمل الخامس.. من هي هيا الشعيبي؟ “فيديو”

بـ 2200 جنيه مصري.. محمد رمضان يغسل أسنانه بمعجون من الذهب

ظهور تاريخي.. محمد صلاح مع صاحبة السعادة إسعاد يونس

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ