سوسن بدر تشارك جمهورها لحظات تكريمها من مهرجان أسوان

شاركت الفنانة سوسن بدر، مقطع فيديو من تكريمها بمهرجان أسوان لسينما المرأة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعبرت عن سعادتها، وكتبت: "لحظة تكريمي عن مجمل اعمالي في مهرجان اسوان لسينما المرأة ❤️❤️".

يشار إلى أن هناك ثلاثة مسلسلات يجرى عرضها حالياً تشارك فى بطولتها النجمة سوسن بدر، وهى «أبو العروسة 3» و«نقل عام» و«البحث عن عُلا»، حيث تقدم من خلالها شخصيات متنوعة ما بين الكوميدى والتراجيدى تبرز قدرتها على التلون والتنقل بين مختلف الأدوار.

وعبرت سوسن بدر عن سعادتها بتكريمها فى مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة خلال افتتاح دورته السادسة، وذلك بمنحها جائزة إيزيس للإنجاز تقديرا لمشوارها الطويل وعطائها الكبير على شاشة السينما.

وقالت: أعتبره من أهم التكريمات فى مشوارى الفنى لأنه صادر عن مهرجان متخصص فى أفلام المرأة وفخورة بهذا التكريم، مشيرة إلى أن التكريم دائما يحملها المسئولية بشكل أكبر، حتى تحافظ على هذا المستوى أمام جمهورها وأمام نفسها قبل كل شىء.

ولفتت إلى أن الفنان لابد أن يطور من نفسه بشكل مستمر حتى ولو لم يحصل على جوائز، كى لا يقف مكانه دون أن يتحرك، لأن التكريم للفنان معناه أنه «اتشاف»، وله جمهور، وتم التأثر بفنه.