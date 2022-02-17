قصة زواج فريد المرشدي من سوسن بدر وداليا البحيري ووفاته بحادث مروع

يحل اليوم الخميس 17 فبراير، ذكرى وفاة الفنان والمنتج فريد المرشدي، الذي ولد رحل عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 2014، لإثر حادث سير.

حياة فريد المرشدي

فريد المرشدي، هو الأخ غير الشقيق للفنانة ناهد السباعي، وابن المنتجة ناهد فريد شوقي، وهو حفيد الفنانين الكبيرين فريد شوقي وهدى سلطان.

تزوج فريد المرشدي، من الفنانة سوسن بدر قبل زواجه من الفنانة داليا البحيري عام 2008، واستمر زواجه من الأخيرة حتى عام 2013، وانجب منها ابنتهما قسمت.

وفاة فريد المرشدي

لقي فريد المرشدي، مصرعه فجر الأثنين 17 فبراير من عام 2014، في حادث سيارة رموع على طريق السويس الصحراوي.

زواج فريد المرشدي وداليا البحيري

كانت الفنانة داليا البحيري قد أعلنت عن طلاقها من الراحل فريد احمد المرشدي من خلال حلقتها مع الاعلامي اللبناني نيشان في الجزء الثاني من برنامج انا و العسل.

وقالت داليا البحيري في حلقتها إنها انفصلت عن زوجها فريد احمد المرشدي بهدوء في شهر ابريل 2013، واضافت ان الزواج بينهما استمر 5 سنوات اثمر عن ابنتهم قسمت.

وأكدت داليا البحيري، ان الحب بينهما انتهي بسبب بعض الاخطاء، وان ما يجعهما هو ابنتهم قسمت فقط، ورفضت ان تتحدث في تفاصيل الطلاق، وتحدثت داليا عن طيبة فريد المرشدي و انها تكن له كل الاحترام ، و اضافت انه يعمل في مجال الفنادق.

ونفت داليا البحيري ان يكون الانفصال بسبب خيانه المرشدي لها، واوضحت ان تدعي وهي تصلي لاحمد بالسعادة وان فريد سيظل غالي عليها، واكدت أن زوجها السابق فريد أحمد المرشدي كان متزوجا من الفنانة سوسن بدر، بينما رفضت الحديث عن اسباب طلاقهم.