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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيري عادل رفقة كارين شيل من فعاليات مهرجان أسوان الدولي

صدى البلد

شاركت الفنانة شيري عادل، صورة  جديدة لها من مهرجان أسوان لسينما المرأة، وظهرت رفقة المنسقة الألمانية ومديرة الفعاليات الثقافية كارين شيل عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت شيري عادل: “تشرفت أن اكون عضوة في لجنة التحكيم معاكي”.
 

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شيري عادل تكشف كواليس اختيارها لتقديم دور البنت الشعبية في مسلسل أيام

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شيري عادل تكشف تفاصيل مسرحيتها مع خالد سليم في موسم جدة.. فيديو

وكشفت النجمة شيري عادل خلال ندوتها في موقع صدى البلد عن كواليس اختيارها لتقديم دور البنت الشعبية في مسلسل أيام .

وقالت :" الدور كان بالنسبالي تحدي كنت بستناه طول عمري اني اقدم دور البنت الشعبية ؛ واتعرض عليا دور البنت الشعبية قبل كدة ولكن مكنش مكتوب بنفس كتابة المؤلفة سماح الحريري".

وأضافت :" قصة حياة عبير عجبتني والمعاناة التي واجهتها وستواجها  كان دور مهم جدا ؛ بالاضافة انني بحب اشتغل مع المنتج صادق الصباح ".

اختتمت :" لقيت صدى كبير جدا على اول الحلقات ومكنتش متوقعة لأنها كانت أول تجربة لي ان يكون مسلسل يعرض على منصة فقط ".

شيرى عادل الفنانة شيرى عادل مهرجان أسوان لجنة التحكيم الفعاليات الثقافية سينما المرأة

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