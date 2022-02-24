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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبرزهم حنان مطاوع وريهام عبد الغفور.. أحمد عزمي: لا ألوم أي فنان ابتعد عني في أزمتي

صدى البلد

 روى الفنان أحمد عزمي، تفاصيل مسيرته الفنية وسبب ابتعاده عن الفن وأزمة وفاة شقيقه، وسجنه لمدة 6 أشهر علي تعاطي الأقراص المخدرة.

وتحدث عزمي خلال حواره ببرنامج " كلام الناس" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"، عن الفنانين الذين كانوا علي تواصل معه طوال فترة ابتعاده عن التمثيل، قائلا:" الفنانين اللي كانوا علي تواصل معي هم حنان مطاوع وريهام عبد الغفور، لافتا إلي أنه لم يلم أيًا من النجوم الذين ابتعدوا عنه ولم يتصلوا به بعد أزمته، لأنهم كلهم حضروا عرض الملك لير وباركوا له وطلبوا منه السماح على تقصيرهم معه خلال هذه السنوات.

وأشار إلي أن الفنان عمرو عبدالجليل، يعتبره شقيقه الأكبر، ورشحه لأدوار كثيرة بعد أزمته، وفي إحدى المرات بعد مشاركته في الجماعة ذهب لمنتجة أحد هذه الأعمال، ولكنها عرضت عليه مبلغ مالي زهيد جدًا لا يذكر، فقال لها إن هذا أقل بكثير من أجره عن الجماعة، لترد عليه قائلة:"الناس فاكرينك بطلت وإحنا جايبينك علشان نرجعك تاني"، مؤكدًا أنه جُرح كثيرًا بسبب هذا الموقف وظل شهرًا كاملًا لا يخرج من منزله.

أحمد عزمي حنان مطاوع ام بي سي مصر ريهام عبد الغفور قناة ام بي سي

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