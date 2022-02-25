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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لمدة 12 ساعة ..قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة .. اعرف المواعيد والأماكن

قطع المياه بالقاهرة
قطع المياه بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قطع المياه عن مناطق ( منطقة العزب – استراحة الوزير – عزبة شنودة البحرية – شارع جسر السويس والألف مسكن – منشية التحرير – ميدان سفير وميدان الإسماعيلية و تريومف ومتفرعاتها  – السبع عمارات – مستشفى الجلاء – أرض الجولف التابعة  لمصر الجديدة –  شارع شركات البترول بمسطرد)، وذلك اعتباراً  من الساعة 10 صباح غد  السبت الموافق 26-2-2022، وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم، ولمدة 12 ساعة.

وأرجعت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى  سبب قطع المياه نظراً لأعمال تحويل مسار خط مياه قطر 1000مم بشارع ابن الحكم.

وتهيب شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى،  بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتلك المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكور.

الخط الساخن 125

 

أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 

المياة قطع المياة القاهرة جسر السويس مياة الشرب

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