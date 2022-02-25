الأسباب والأعراض.. كل ما تريد معرفته عن مرض الشريان التاجي

يسد مرض الشريان التاجي (CAD) الأوعية الدموية ويمكن أن يؤدي إلى الذبحة الصدرية أو السكتات الدماغية أو النوبات القلبية، ويحدث مرض الشريان التاجي عندما تتلف الأوعية الدموية الرئيسية التي تزود القلب بالأكسجين والمواد المغذية.

أسباب وأعراض مرض الشريان التاجي





ويؤثر مرض الشريان التاجي CAD على أكثر من 1.6 مليون رجل و مليون امرأة في المملكة المتحدة ، بالإضافة إلى أنه يصيب ما يصل إلى 15 مليون بالغ في الولايات المتحدة، وعادة ما يكون بسبب اللويحات والالتهابات المتراكمة في الأوعية الدموية .









وعند الإصابة بمرض الشريان التاجي، فإنه يضيق الشرايين ، مما يقلل من تدفق الدم إلى القلب. بمرور الوقت يمكن أن يسبب هذا الذبحة الصدرية ، في حين أن الانسداد الكامل يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي .



ولا تظهر أي أعراض على العديد من الأشخاص المصابين بمرض الشريان التاجي في البداية ، ولكن مع تراكم الترسبات ، قد يشعر المصابون بآلامًا في الصدر أو ضيقًا في التنفس عند ممارسة الرياضة أو الإجهاد.

أسباب وأعراض مرض الشريان التاجي



وتشمل الأسباب الأخرى لأمراض القلب التاجية التدخين والسكري ونمط الحياة غير النشط، ويمكن الوقاية منه عن طريق الإقلاع عن التدخين ، والسيطرة على حالات، مثل: مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم ، والبقاء نشيطًا ، وتناول الطعام بشكل جيد ، وإدارة الإجهاد.



ويمكن أن تساعد الأدوية في خفض الكوليسترول ، بينما يخفف الأسبرين الدم لتقليل خطر الإصابة بالجلطات.في الحالات الشديدة ، يمكن وضع دعامات في الشرايين لفتحها ، بينما تخلق جراحة المجازة التاجية طعمًا لتجاوز الشرايين المسدودة باستخدام وعاء من جزء آخر من الجسم.