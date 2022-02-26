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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس القطاع الديني بالأوقاف: مسابقة أصوات من السماء شارك بها 70 مصريا

مسابقة أصوات من السماء
مسابقة أصوات من السماء

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف خلال حفل توزيع جوائز مسابقة أصوات من السماء في القرآن والانشاد بالاهرام أن هذه المسابقة تعتبر الأهم علي الإطلاق فأفهم كلام القرآن الكريم كان أهم من الأصوات.


وأشار إلى أن الاهتمام بفهم أيات القرآن الكريم يعتبر هو أهم شيء للشباب والأطفال .


ونوة عن أن تلك المسابقة العالمية كانت أهم المسايقات في حق القرآن الكريم والتي شارك بها 70 فردا من مصر.


كما طلب الحضور سماع المتسابقين الفائزين من جميع المراحل حتي يستمتع الحضور بصوتهم الذهبي.


يذكر أنه قد فاز عمر أحمد محمد حشاد بالمركز الأول في الأذان،محمود كمال الدين في التجويد،ومحمود السيد غنام في ترتيل القرآن،ومحمد أحمد راضي في الأنشاد الديني ،ومن الأطفال مشرف فتحي البنا في الإنشاد وعمرو عبد المولي السوهاجي في الأذان ومحمد عادل الأعصر في الترتيل. 

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