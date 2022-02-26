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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات سوريا .. طريقة عمل حميس اللحم

أكلات سوريا .. طريقة
أكلات سوريا .. طريقة عمل حميس اللحم

يعد  حميس اللحم من أكثر أكلات سوريا شهرة بفضل مذاقها الطيب ما جعلها تنتشر بسهولة فى مختلف بلاد العالم.

ونقدم لكم طريقة عمل حميس اللحم بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة فى المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير حميس اللحم
كيلو لحم بالعظام

 3 ثمرة بصل 

3 ثمرة طماطم 

ثوم مهروس

 كزبرة خضراء مفرومة

 ملعقة كبيرة زيت

بهارات قرفة

 حبهان

 ملح وفلفل أسود 


طريقة عمل حميس اللحم
* في طاسة بها الزيت على النارشوحي البصل ثم ضعي القليل من الثوم وقلبيهم جيدا ثم تضاف اللحم والملح والفلفل الأسود والتوابل.

* أضيفي اللحم على الخليط وقلبيه بالملح والفلفل الاسود والتوابل وضعي الخليط في طاجن وادخليه الفرن حتى تمام التسوية ويقدم حميس اللحم ساخنا وبالهنا.

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