أكلات سعودية.. طريقة عمل المنتو الكذاب بالرقاق

تعتبر طريقة عمل المنتو الكذاب بالرقاق من أشهر أكلات المطبخ السعودي، وهي وصفة تشتهر بالبهارات المستوحاة من حياة البداوة، وهي وصفة شهية ومختلفة، ويمكن تحضيرها في المنزل بأقل الخطوات والتكاليف.









وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل المنتو الكذاب بالرقاق، وهي من الأكلات السعودية الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ساعة، وهي وجبة تكفي لحوالي 6 أشخاص، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار أيضا، وإليكم الوصفة بالتفصيل.

طريقة عمل المنتو الكذاب بالرقاق



طريقة عمل المنتو الكذاب بالرقاق

مقادير طريقة عمل المنتو الكذاب بالرقاق :

1 حبة بصل مبشور

½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل

½ ملعقة صغيرة كمون

½ كيلوجرام لحم مفروم

½ كيلوجرام عجينة رقاق

1 باقة شبت

2 فص ثوم

2 ملعقة جبنة سائلة

1 مكعب مرق لحم

1 كوب ماء مغلي



طريقة عمل المنتو الكذاب بالرقاق :

- على نار عالية نقوم بتشويح اللحم المفروم حتى يتغير لونها، ثم نقوم بوضع البصل والثوم مع إستمرار التقليب.

- نقوم بإضافة البهارات كلها لتتبيل اللحم، ثم يضاف الشبت بعد تقطيعه ناعماً.

- نقوم بفرد الرقاق وقطعيه، ثم نضع مقدار مناسب من اللحم ونقوم بلفه على شكل لفائف، ونضعها بالصينية.

- في وعاء يضاف الماء والجبنة ومكعب المرق ونقوم بتحريكها جيداً. ثم يضاف الخليط إلى إلى الرقاق.

- نغطي المنتو الكذاب بالرقاق بورق القصدير، ونقوم بوضعه في الفرن لمدة 20 دقيقة، وتحمر من الوجه ثم نقدمها ساخنة.