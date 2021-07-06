طريقة عمل حميس الدجاج واللحم بخطوات سريعة

طريقة عمل الحميس فى العيد من الأكلات التى تبحث عنها الكثير من السيدات الخليجيات فهو يعتبر

من الأكلاتِ الشعبية التى تتميز بمذاق شهر ولذيذ لذا يعتبر طبق رئيسى فى عزومات عيد الأضحى.

إليكِ كل ما لا تعرفينه عن طريقة عمل الحميس فى عيد الأضحى، وما هو الحميس وحميس اللحم المفروم، وحميس اللحم على الصاج.



ما هو الحميس

يعد الحميس هو طبق شعبى رئيسى على مائدة عيد الأضحى فى كثير من البيوت العربية وهو عبارة عن لحمِ عجل أو لحم دجاج مطبوخ مع البصل والتوابل ويعتبر ذات مذاق شهي ولذيذ.

طريقة عمل الحميس الشحم

الحميس الشحم وصفة سهلة وسريعه يمكن إعداده فى مطبخك إليك طريقة تحضير حميس اللحم

بالمقادير طريقة عمل الحميس

كيلو من لحم العجل المغسول جيّداً

عودان من القرفة

حبتان كبيرتان من البصل الأحمر المقطع إلى شرائح دائرية.

فلفل أسود

ملح الطعام الكركم

فصان كبيران من الثوم

2 بيضة مسلوقة

طريقة عمل الحميس

بالخطوات طريقة عمل الحميس

1- في وعاء عميق على نار متوسطة ضعى ملعقتين من السمن وأبدئى فى إضافة شرائح البصل وتشويحها في السمن حتى يصفر لونها .

2- أبدئى فى بعض التوابل للبصل مثل القرفة والاستمرار في التشويح لدقائق مرة أخرى .

3-أبدئى فى وضع اللحم فوق البصل وتقليب اللحم وإضافة القليل من الملح والكركم فوقه والتقليب لدقائق وقومى بترك اللحم على نار هادئة لمدة 15 دقيقة على الأقل ليدخل فى مرحلة السواء .

4-فى وعاء آخر على النار لمدة أربعين دقيقة وتركه جانباً لحين استخدامه.

كيف أسوى حميس وأرز الحميس

بخطوات بسيطة إليك مقادير وطريقة تسوية أرز الحميس

كيف أسوى الحميس بالمقادير

5 أكوابٍ من الأرزالأبيض المنقوع

كوب من الماء.

ملعقة من الزعفران

بهارات مشكلة

أعواد قرفة

أربع حبات من الليمون

كمية من الماء

ملعقة كبيرة من السمن النباتي

كيف أسوى الحميس وأرز الخميس بالخطوات

1-فى وعاء قومى بتشويح الأرز فى السمن

2- فى وعاء اخر يمكنك إضافة الماء على الأرز

3- عود من القرفة والملح على ماء السلق والليمون المجفف .

4-على نار هادئة يترك الأرز حتى ينضج بشكلٍ كامل.

5- بعد سواء الأرز يمكنك إضافة الزبيب على الوجه

6-فى طبق التقديم يمكن إضافة القليل من البصل ورشه من البهارات

7- ضعى الأرز في طبق التقديم والحميس فى جوانب الطبق والبيض على الجوانب ويمكنك تناول السلطة الخضراء يجانب الحميس .



طريقة عمل الحميس

حميس اللحم على الصاج

حمبس اللحم أكلة عربية شهيرة يعشق الكثيرون تناولها على مائدة عيد الأضحى إليك طريقة عمل حميس اللحم على الصاج بالمقادير والخطوات

المقادير لعمل حميس اللحم على الصاج

500 جرام لحمة مقطعة إلى مكعبات

بصل أخضر مفروم

فلفل أسود

ملح

فلفل أحمر حار

حميس اللحم على الصاج بالمقادير والخطوات

1- في وعاء على النار أضيفى اللحم على نار

2- ضعي اللحمة وقلبيها حتى يتغير لونها.

3- أضيفي مكعبات اللحم وقومى بتشويحها مع البصل وقلبي المكونات حتى تتداخل وتنضج.

4-أضيفى الملح، الفلفل الأحمر بعد نضج الحميس ضعيه فى طبق التقديم وزينيه بالبقدونس .

طريقة عمل الحميس الجزائرى

الحميس الجزائرى وصفة سهلة وسريعه يمكن تحضيرها فى مطبخك إليك الخطوات والمقادير



الحميس الجزائرى بالمقادير والخطوات

ثمرة فلفل

طماطم

4 فصوص ثوم

زيت

زيت زيتون

خل

ملح



طريقة تحضير الحميس باللحم

الحميس الجزائرى بالخطوات

1-على نار هادئة يمكنك غسل الفلفل وتشويحه و ثم نقشره و ننزع راسه و البذور ونقطعه قطع صغيرة

2- فى مقلاة يتم بشر الطماطم ويضاف إليها الثوم و القليل من الزيت و تترك لتغلى على النار ويضاف الفلفل ونتركهم على النار حوالى 20 دقيقة ثم نطفأ النار .

3- في علبة بلاستيكية تضاف المكونات ويتم إضافة زيت الزيتون و الخل والتوابل ويتم خلطهم جيدا ويمكنك الإحتفظ بالحميس الجزائرى فى عليه محكمة الغلق لمدة 7 أيام



حميس لحم مفروم

بالمقادير والخطوات إليك طريقة عمل حميس اللحم المفروم

بالمقادير حميس اللحم المفروم



1 كوب ماء ساخن

¼ ملعقة صغيرة جوزة الطيب مطحونة

¼ ملعقة صغيرة قرنفل

رشة زنجبيل

رشة قرفة

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ورقة غار

4 حبات بصل مقطع جوانح

2-3 ملعقة كبيرة زيت نباتي

ملح حسب الذوق

علبة فطر

1 ملعقة صغيرة توابل حسب الذوق

بالخطوات حميس اللحم المفروم

1-فى الزيت يتم قلى المشروم لمدة 1-2 دقيقة ويوضع جانيا

2- يتم تشويح اللحم فى نفس الوعاء ، ثم نضيف البصل والملح والتوابل والماء وورقة الغار .

3- نغطي الوعاء ويتم إضافة اللحم والمشروم ، ونقلب المكونات حتى تختلط جيداً ويمكن إضافة القليل من الماء أو الشوربة

4- فى طبق التقديم إيضا يتم وضع الحميس ويمكن تقديمه بجانب الخضار السوتيه .

حميس دجاج

حميس الدجاج وصفة عربية سهلة وسريعه يمكن تجهيزها فى مطبخك على مائدة عيد الأضحى

المقادير لتحضير حميس دجاج

750 جرام أفخاد دجاج.

¼ كوب زيت نباتي.

3 حبات باذنجان مقطعة مكعبات.

3 حبات كوسا متوسطة الحجم مقطعة مكعبات.

2 حبة بصل متوسط الحجم مفروم.

قرن فلفل أحمر حار مفروم.

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

مكعب مرق دجاج.

ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

½ ملعقة صغيرة قرفة.

½ ملعقة صغيرة بابريكا.

الخطوات لتحضير حميس دجاج

1- فى وعاء على النارأبدئى فى إضافة الزيت وسخنيه وأبدئى فى وضع البصل حتى يصفر لونه قليلا ، ثم أضف الفلفل الأحمر والدجاج والتوايل

2- يمكنك البدء فى وضع قطع الدجاج مع الخليط السابق حتى يتجانسوا تماما ثم اغمر قطع الدجاج بالماء، واتركه على النار حتى ينضج الدجاج.

3- فى وعاء أبدئى فى وضع الخضراوات وقومى بتشويحها قليلا مع المكونات السابقة، وأضيفى مكعب مرق الدجاج وصلصة الطماطم.

4- فى وعاء على النار أبدئى فى مزج المكونات من دجاج وخضراوات على درجة حرارة منخفضة حتى تنضج تماما

5- فى طبق التقديم أبدئى فى إضافة حميس الدجاج

6 - يمكنك تزين الحميس بالقليل من البقدونس أو الكسبرة الخضراء ويفضل تقديم الحميس ساخنا

الحميس الجزائرى

تكات تحضير الحميس بسعرات أقل ومذاق ألذ

للحفاظ على صحتك ورشاقتك إليك طريقة عمل الحميس يخطوات صحية ..

1 - إذا كنت ممن يرغبون فى الحفاظ على رشاقتهم وتناول الحميس يمكنك الطهى عن طريق البخار والتوقف عن إستخدام الزيت تماما حفاظا على صحتك ورشاقتك وتجنب عسر الهضم مع كثرة تناول الدهون والنشويات على مائدة أول أيام عيد الأضحى

2- يفضل اختيار اللحم قليل الدسم وعدم الإكثار من اللحم الضأن وأختيار أنواع اللحم قليلة الدسم وإستخدام السلق فى طهيها .

3- لإكساب اللحم والأرز مذاق مميز يمكن إضافة القليل من التوابل مثل الحبهان والقرفة والجنزبيل وورق اللورا إلى أطباق الحميس فهى تمنح طعم ومذاق مميز يعيدا عن طرق الطهى التى تعتمد على الدهون مثل أنواع اللحوم التى تحتوى على نسبة عالية من الدسم أو إستخدام السمن البلدى أو الزيوت فى الطهى والتى لا تسبب زيادة الوزن فقط ولكن عسر الهضم نتيجة لأقبال الكثيرين على تناول أطباق اللحوم الدسمة على مائدة عيد الأضحى