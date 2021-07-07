طريقة عمل حميس الشحم على مائدة عيد الأضحى وصفة سهلة وسريعه تقوم بها الكثير من ربات البيوت فى أول أيام عيد الأضحى وتعتبر وصفة ذات مذاق شهي ولذيذ.

طريقة عمل الحميس الشحم

يخطوات سهلة وسريعه يمكن عمل الحميس الشحم على مائدتك فى العيد إليك وصفات سريعه أختارى الوصفة التى تناسبك

بالمقادير طريقة عمل حميس الشحم

5 أكوابٍ من الأرزالأبيض المنقوع

كوب من الماء.

ملعقة من الزعفران

بهارات مشكلة

أعواد قرفة

أربع حبات من الليمون

كمية من الماء

ملعقة كبيرة من السمن النباتي

كيلو من لحم العجل المغسول جيّداً

عودان من القرفة

حبتان كبيرتان من البصل الأحمر المقطع إلى شرائح دائرية.

فلفل أسود

ملح الطعام الكركم

فصان كبيران من الثوم

فلفل ألوان

حميس الشحم

بالخطوات طريقة عمل حميس الشحم

1- على نار متوسطة توضع ملعقتين من السمن فى وعاء يضاف البصل ويشويح في السمن حتى يصفر لونه .

2- يتم إضافة الشحمة واللحم وبعض التوابل للبصل يتم التشويح مرة أخرى يوضع اللحم فوق البصل وقومى بترك اللحم على نار هادئة لمدة 15 دقيقة على الأقل ليدخل فى مرحلة السواء .

3- لعمل الآرز يتم بتشويح الأرز فى السمن وتضاف القرفة والملح

4- بعد سواء الأرز يمكنك إضافة الزبيب على الوجه واللحمة بعد تشويحها فى القليل من الثوم والبهارات والفلفل .

5-فى طبق التقديم يمكن إضافة البصل والأرز ويمكن وضع اللحم فى الوسط ويمكنك تناول السلطة الخضراء يجانب الحميس .



طريقة عمل الحميس



6-أضيفى الملح، الفلفل الأحمر بعد نضج الحميس ضعيه فى طبق التقديم وزينيه بالبقدونس .

7- للحفاظ على صحتك ورشاقتك يمكنك الطهى عن طريق البخار والتوقف عن إستخدام الزيت

8- التوابل مثل الحبهان والقرفة والجنزبيل وورق اللورا والزعفران تمنح أطباق الحميس مذاق مميز وتحنبك عسر الهضم فى عيد الأضحى نتيجة لأقبال الكثيرين على تناول أطباق اللحوم الدسمة على مائدة عيد الأضحى لا يجب طرق الطهى الصحية فى إعداده لتبقى أكثر نشاطا بعد تناوله ويفضل تناول طبق جانبى من الخضراوات التى تحتوى على كم كبير من الألياف لتساعد عل الهضم أيضا ومنخك الطاقة .