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مرأة

طريقة عمل المرقوق بالدجاج بوصفات مختلفة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:30 م
طريقة عمل المرقوق
طريقة عمل المرقوق بالدجاج
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حياة عبد العزيز
طريقة عمل المرقوق بالدجاج من أسهل الوصفات التي تقوم بتحضيرها السيدات في المنزل، فهي فقط تحتاج إلى تجهيز المكونات من قبل البدء، وعند تحضير المرقوق بالدجاج لا يأخذ سوى دقائق معدودة.

طريقة عمل المرقوق بالدجاج 
تحتوي الوجبة على مكونات غذائية ومفيدة للصحة، فهي تشمل البروتين المتواجد بالدجاج، والكالسيوم المتواجد باللبن الطازج، وإليكم المقادير والخطوات.

مقادير المرقوق بالدجاج :
- دجاج مكعبات.
- دقيق.
- لبن.
- ماء.
- ملح.
- فلفل أسود.
- كوسة مكعبات.
- بهارات.
- ثوم مفروم.
- بصل مفروم.
- ورق لورا.
- أعواد قرفة.
- حبهان.
- كركم.
- بقدونس مفروم.
- زيت.
- بابريكا.

طريقة عمل المرقوق بالدجاج :
- قومي بعجن مكونات عجين المرقوق هي الدقيق على الماء ورشة ملح وفلفل اسود.
- بعد مزج المكونات وتشكيل العجين على شكل كرات قومي بوضعها في مكان بدرجة حرارة الغرفة لتهدأ.
- احضري وعاء متوسط الحجم به القليل من الزيت وضعي به البصل والثوم مع التقليب الجيد.
- اضيفي القرفة مع مكعبات الكوسة واستمري في التقليب.
- قومي بوضع مكعبات الدجاج مع الاستمرار في التقليب.
- اضيفي الصلصة واتركيها حتى تتسبك.
- وبعد دقائق ضعي عجين المرقوق واحدة تلي الأخرى.

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طريقة عمل المرقوق بالدجاج والخضار 
المرقوق بالدجاج هي من أشهى الأكلات الشعبية المشهورة في بلاد الخليج العربي، كما تقوم السيدات بتحضير المرقوق بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير المرقوق بالدجاج والخضار:
- كوسة مكعبات.
- بصل مكعبات.
- فاصوليا.
- بسلة.
- طماطم مكعبات.
- بطاطس مكعبات.
- ملح.
- فلفل اسود.
- بهارات.
- بصل بودر.
- ثوم بودر.
- ثوم مفروم.
- زيت.
- عجين المرقوق.
- صلصة.
- دجاج مكعبات.

طريقة عمل المرقوق بالدجاج والخضار :
- أحضري إناء متوسط الحجم به زيت وبصل وثوم.
- ضعي كمية الخضار المكعبات مع التقليب المستمر.
- اضيفي الدجاج مع الصلصة واتركيها بعد التقليب جيدا.
- ضعي كمية مناسبة من المرقة.
- اتركي الخليط حتى يغلي.
- اضيفي عجين المرقوق.
- اتركي الخليط لمدة 10 دقائق حتى ينضج.
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