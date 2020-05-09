طريقة عمل المرقوق بأسهل الوصفات

المرقوق بأشهى الوصفات، ومن خلال التقرير التالي نقدم لكِ طريقة عمل المرقوق تعد من أسهل طرق تجهيز الطعام فهي لا تتعدى الـ 5 دقائق، والمرقوق من الأكلات الشعبية الخليجية، فتشتهر منطقة نجد بالسعودية بمهارة سكانها بتجهيزبأشهى الوصفات، ومن خلال التقرير التالي نقدم لكِ طريقة عمل المرقوق بطرق مختلفة.





طريقة عمل المرقوق :

هذه الطريقة من أسرع الطرق التي يتم تحضير بها المرقوق، إليكم طريقة عمل المرقوق خطوة بخطوة.





مقادير المرقوق :





- كيلو لحم بالعظم.

- 2 بصلة مفرومة.

- 4 طماطم مكعبات.

- ملعقة ثوم مفروم.

- ملعقة كبيرة سمنة.

- ملعقة كبيرة زيت.

- بهارات.

- ملعقة صغيرة كركم.

- ملعقة صغيرة حبهان.

- ملعقة صغيرة كمون.

- ملعقة صغيرة كزبرة.

- ملعقة صغيرة فلفل اسود.

- ملعقة صغيرة قرفة.

- قرنفل.

- ليمون مجفف.

- صلصلة.

- ملح.

- فلفل أحمر.

- فلفل اخضر.

- نصف كيلو قرع.

- ربع كيلو فاصوليا.

- كوسة.





طريقة عمل المرقوق :





- مزج مكونات الدقيق الأسمر بالماء حتى تصبح عجينة متماسكة، ثم قومي بتقسيم العجين على هيئة كور متوسطة الحجم، مع دهنها بالزيت وتغطى بالاكياس وتترك في الفرن بعد تسخينه جيدا.

- نضع وعاء متوسط الحجم على النار ونضيف به السمن مع البصل المكعبات مع التقليب جيدا، حتى تذبل.

- نضيف البهارات الناعمة مع الطماطم المكعبات، ثم اضافة اللحم بالعظم مع التقليب الجيد، ثم نترك الخليط على النار حتى تذبل المكونات وتتجانس مع بعضها البعض.

- نضيف صلصة الطماطم ثم نضيف الماء المغلي مع الليمون الأسود والفلفل ونتركه حتى ينضج اللحم نصف سواء.

- ثم نضيف عليها الخضروات مع الملح الأبيض.

- نفرد العجين بالنشابة ونضيفها على المرقة أثناء الغلي لمدة دقائق، ثم نزيحها إلى جانب القدر ونجعلها في أسفل القدر، ومن ثم نضيف عجينة تلو الأخرى بنفس الطريقة.

- ثم نضيف ملعقة من السمن أثناء التقديم.





طريقة عمل المرقوق السعودي :





طريقة عمل المرقوق السعودي بطريقة سهلة وبسيطة. المرقوق السعودي من أشهى الأكلات التي تتكون من مجموعة من المكونات مثل العجين واللحم أو الدجاج، مع الخضروات، وإليكمبطريقة سهلة وبسيطة.





مقادير المرقوق السعودي :





- نصف كيلو لحم ضاني.

- بهارات.

- 2 عود قرفة.

- حبهان.

- ورق غار.

- ملعقة كركم.

- ملعقة صغيرة كزبرة.

- ملعقة بهارات.

- بصلة مفرومة.

- ثوم مفروم.

- مكعب مرقة.

- ماء.

- صلصة.





عجين المرقوق :





- 3 كوب دقيق.

- زيت.

- ماء.

- ملح.





طريقة عمل المرقوق السعودي :





- قومي بتحمير البصل مع الثوم في وعاء متوسط الحجم على النار.

- نضيف البهارات مع التقليب الجيد.

- نضيف اللحم مع الصلصة ومكعب المرقة مع الماء ثم نتركها على النار حتى الغليان.

- نقوم بخلط الدقيق مع الماء والزيت للعجين ونتركها للتخمير في الفرن.

- تقسيم العجين إلى أقسام مع التقطيع إلى مربعات.

- ثم نفرد العجين بالنشابه ونضعها فوق اللحم.

- ثم نتركها على النار لمدة دقائق وتقدم ساخنة.





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طريقة عمل المرقوق باللحم :





المرقوق الشعبية أنها لها أكثر من طريقة، وتناسب جميع الأذواق، كما أنها تحتوي على بعض العناصر الغذائية الصحية للجسم، لاحتوائها على مكونات مفيدة مثل الخضروات واللحم والدجاج، وإليكم تتميز أكلةالشعبية أنها لها أكثر من طريقة، وتناسب جميع الأذواق، كما أنها تحتوي على بعض العناصر الغذائية الصحية للجسم، لاحتوائها على مكونات مفيدة مثل الخضروات واللحم والدجاج، وإليكم طريقة عمل مرقوق باللحم بأسهل الخطوات.





مقادير المرقوق باللحم :





- 3 بصل مكعبات.

- 2 جزر مكعبات.

- قرع مكعبات.

- لحم مكعبات.

- طماطم مكعبات.

- بهارات.

- ملح.

- فلفل اسود.

- قرفة.

- خبز المرقوق.





طريقة عمل المرقوق باللحم :





- قومي بسلق اللحم المكعبات جيدا.

- احضري وعاء متوسط الحجم به بصل مكعبات.

- نضيف الخضروات المكعبات شيئا فشيئا مع التقليب المستمر.

- نضع الصلصة مع المرقة مع اللحم مع الخضروات المكعبات.

- نترك الخليط حتى الغليان.

- اضيفي خبز المرقوق، ثم يقدم ساخنا.





طريقة عمل المرقوق بالدجاج :

يحب الكثير من الأشخاص تناول الدجاج بطريقة مختلفة، لذلك نقدم طريقة عمل المرقوق بالدجاج بطريقة شهية.





مقادير المرقوق بالدجاج :





- دجاج مكعبات.

- 4 أكواب ماء مغلي.

- ملح.

- فلفل أسود.

- 2 بصلة شرائح.

- فلفل أخضر حار.

- طماطم مكعبات.

- كوسة مكعبات.

- جزر شرائح.

- حبهان.

- بذنجان مكعبات.

- قرع مكعبات.

- لورا.

- كركم.

- قرفة.

- قرنفل.

- زيت.

- خبز.





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طريقة عمل المرقوق بالدجاج :





- احضري وعاء متوسط الحجم به جميع المكونات المكعبات مع الزيت ثم التقليب جيدا.

- اضيفي الثوم مع جميع البهارات مع التقليب.

- ثم اضيفي الدجاج مع الاستمرار في التقليب واتركية لمدة 5 دقائق.

- اضيفي الخضروات بطريقة بطيئة مع التقليب.

- ثم ضعي صلصة الطماطم ثم خبز المرقوق.

- اتركي الخليط على النار حتى الغليان والتسوية.





طريقة عمل المرقوق بالخضار :





يحتوي المرقوق على العديد من أنواع الخضروات المختلفة، وكل شخص يمكنه إضافة أو إزالة أي نوع من أنواع الخضروات كما يريد، ومن خلال السطور التالية نقدم طريقة عمل المرقوق بالخضار في وقت قصير.





مقادير المرقوق بالخضار :





- بروكلي.

- قرنبيط.

- بذنجان.

- كوسة.

- فاصوليا.

- بصل.

- ملح.

- فلفل اسود.

- بهارات.

- زيت.

- سمن.

- طماطم.

- صلصة.

- فلفل اخضر حلقات.

- بسلة.





طريقة عمل المرقوق بالخضار :





- نحضر إناء به القليل من الزيت على النار.

- نشوح الخضار في الزيت بطريقة سريعه.

- نضيف مرقة مع الماء حتى الغليان.

- نقوم بتتبيل المرقة بالبهارات والملح والفلفل.

- ثم نضيف الصلصة.

- نترك الخليط حتى التسوية.

- اضيفي عجين المرقوق لمدة دقائق.

- ثم يقدم ساخنا مع الخبز المحمص.





طريقة عمل المرقوق بالخبز اللبناني :





طريقة عمل المرقوق بالخبز اللبناني بوصفة سهلة وبسيطة. المرقوق بالخبز اللبناني من أشهر الأكلات الشعبية التي تقدم على طريقتي الخليجية والشامية، فالمرقوق له أكثر من طريقة، وتختلف من دولةلأخرى، وخلال السطور التالية نستعرضبوصفة سهلة وبسيطة.





مقادير المرقوق بالخبز اللبناني :





- 4 أكواب دقيق أسمر.

- 2 كوب دقيق أبيض.

- ماء.

- زيت.

- ملح.

- صلصة.

- فلفل اسود.

- خضار على حسب الرغبة.

- فلفل الوان.

- طماطم.

- بصل.

- مرقة.





طريقة عمل المرقوق بالخبز اللبناني :





- نضع نصف كمية الدقيق على ماء وزيت للعجن.

- ومن ثم عمل الخبز في الفرن فهو لا يحتاج إلى التخمير.

- وبكمية الدقيق المتبقية نقوم بعمل عجين المرقوق.

- نفرد العجين ثم نقسمه على كرات ونضعه في درجة حرارة دافئة حتى يتخمر.

- نقوم بوضع جميع المكونات في إناء مناسب على النار.

- نقوم بالتقليب المستمر حتى تذبل المكونات.

- نضيف الصلصة مع المرقة ونتركها حتى الغليان.

- نضع العجين المرقوق على المكونات.

- تقدم الوجبة ساخنة مع الخبز اللبناني المحمص.