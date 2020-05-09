طريقة عمل اللازانيا .. 7 وصفات مختلفة

اللازانيا المطبوخة تعد أحد أشهر أنواع الباستا حول العالم، ويفضلها العديد من الأشخاص، كما يمكن أعداد اللازانيا بوصفات وحشوات مختلفة حسب الطريقة التى يفضل كل شخص تناولها. المطبوخة تعد أحد أشهر أنواع الباستا حول العالم، ويفضلها العديد من الأشخاص، كما يمكن أعدادبوصفات وحشوات مختلفة حسب الطريقة التى يفضل كل شخص تناولها.









طريقة عمل اللازانيا





مقادير اللازانيا





1 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر

1 بصلة متوسطة الحجم مفرومة

2 فص ثوم مفروم

1 حبة كوسة صغيرة ، مفرومة فرمًا ناعمًا

1 قرع أصفر صغير مقطع مكعبات ناعما

ملح وفلفل أسود مطحون طازج

1/2 كوب جبن بارميزان ، مبشور ناعم

1 بيضة كبيرة ، مخفوقة

3 ملاعق كبيرة من أوراق البقدونس الطازجة ، مفرومة

صلصة الطماطم

5 ملاعق من صلصة الطماطم

1 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون الطازج

1/4 كوب أوراق ريحان طازجة مفرومة

1 لفائف اللازانيا المطبوخة

½ كوب جبنة موتزاريلا مبشورة

1/4 كوب جبن بارميزان مبشور









طريقة تحضير اللازانيا

سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، يضاف البصل والثوم ويطهى حتى ينضج ، حوالي 4 دقائق.





أضيفي الكوسا والخضراوات والملح والفلفل واطهيهما مع التقليب باستمرار حتى ينضج الخضار لمدة 4 دقائق تقريبًا، ثم نصب الخليط في وعاء متوسط ​​ونتركه يبرد.





أضف الريكوتا ، البارميزان ، البيض ، البقدونس ، 1/2 ملعقة صغيرة ملح و 1/4 ملعقة صغيرة فلفل إلى الخضروات المبردة ثم يحرك المزيج.





لصلصة الطماطم:





في الخلاط ، قومى بضرب الطماطم ثم أنقليها إلى وعاء ونضيف الملح والفلفل ثم نضيف الريحان.





لفائف اللازانيا:





سخن الفرن إلى 375 درجة، وفى وعاء مقاس 9 بوصة × 13 بوصة.





ضعى حوالي 1 كوب من صلصة الطماطم في الوعاء.





اللازانيا مع طبقة من خليط الريكوتا، قم بلف اللازانيا. كرر مع معكرونة اللازانيا المتبقية وخليط الريكوتا. ضعى طبقة منمع طبقة من خليط الريكوتا، قم بلف اللازانيا. كرر مع معكرونةالمتبقية وخليط الريكوتا.





اللازانيا، تُضاف إليه جبنة موتزاريلا وما تبقى من جبن بارميزان. اخبزيها حتى تتشرب الصلصة ويذوب الجبن ، حوالي 35 إلى 40 دقيقة. اتركيها لمدة 10 دقائق قبل التقديم. ضعى الصلصة المتبقية على لفائف، تُضاف إليه جبنة موتزاريلا وما تبقى من جبن بارميزان. اخبزيها حتى تتشرب الصلصة ويذوب الجبن ، حوالي 35 إلى 40 دقيقة. اتركيها لمدة 10 دقائق قبل التقديم.

















طريقة عمل اللازانيا بالجمبري









مقادير اللازانيا بالجمبري

4 أكواب صلصة طماطم

1 ملعقة كبيرة زبدة

1 بصلة حلوة كبيرة مفرومة

4 فصوص ثوم مفرومة

1 عبوة من السبانخ المفرومة المجمدة ، مذابة ومضغوطة جافة 3/4

1 كوب كريمة ثقيلة

2\1 كيلو جمبري طازج ، مقشر ، منزوع ، ومفروم خشنًا

1 كوب جبن ريكوتا منزوع الدسم

3 بيضات كبيرة ، مخفوقة قليلًا ملح

12 نودلز لازانيا بدون طهي

1/2 كوب جبن بارميزان مبشور









طريقة تحضير اللازانيا بالجمبري





تحضير صلصة الطماطم والجبن. تغطى بورق ، وتبقى دافئة.





يسخن الفرن إلى 350 درجة، وتذوب الزبدة في مقلاة كبيرة غير لاصقة على نار متوسطة الحرارة، يُضاف البصل ويُطهى لمدة 5 دقائق أو حتى يصبح نصف شفاف مع التحريك من حين لآخر.





يُضاف الثوم ويُطهى لمدة دقيقتين، نضيف السبانخ ونطهو لمدة دقيقة، تُرفع المقلاة عن النار وتُضاف الكريما والجمبري، في وعاء منفصل ، اخفقي الجبن والبيض والملح معًا، يقلب خليط الريكوتا مع الجمبري.





اللازانيا على الصلصة، ثم نصف خليط الجمبري، ضعي 4 نودلز أخرى فوق خليط الجمبري ، وزعيها بالتساوي مع 3/4 كوب صلصة. ضعى كوبًا من صلصة الطماطم والجبن في قاع طبق خبز مدهون بحجم 13 × 9 بوصة، ثم ضعى 4 نودلز منعلى الصلصة، ثم نصف خليط الجمبري، ضعي 4 نودلز أخرى فوق خليط الجمبري ، وزعيها بالتساوي مع 3/4 كوب صلصة.





اللازانيا وتُرشّ جبنة البارميزان، وتخبز من 40 إلى 45 دقيقة أو حتى يصبح لونها بني فاتح، تُرفع من الفرن وتترك لمدة 15 دقيقة قبل التقديم. ضعي الخليط المتبقي مع النودلز، تُوزّع الصلصة المتبقية علىوتُرشّ جبنة البارميزان، وتخبز من 40 إلى 45 دقيقة أو حتى يصبح لونها بني فاتح، تُرفع من الفرن وتترك لمدة 15 دقيقة قبل التقديم.

















طريقة عمل اللازانيا باللحم





مقادير اللازانيا باللحم





1/2 كيلو لحم بقر طازج

2 كوب صلصة طماطم

2 بيضة

2 كوب جبن الريكوتا

2 كوب من الجبن الموتزاريلا المبشورة

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

1 ملعقة صغيرة من رقائق البقدونس

1 ملعقة صغيرة من التوابل

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

9 نودلز لازانيا ، غير مطبوخة

1/4 كوب جبن بارميزان مبشور









طريقة تحضير اللازانيا باللحم

يسخن الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت، وضعى لحم البقر في مقلاة كبيرة على نار متوسطة ؛ التحريك من حين لآخر، وأضافة 2 كوب من الصلصة مع خليط اللحم. .





يخفق البيض في وعاء كبير، أضف جبنة الريكوتا ، 1/2 كوب من جبنة موتزاريلا ، مسحوق الثوم ، التوابل ، البقدونس ، الملح والفلفل، ويخلط جيدا.





ضع حوالي 1 كوب من صلصة اللحم فى وعاء مقاس 13 × 9 بوصة مع 3 شرائح من اللازانيا، يُوزّع نصف مزيج الجبن على النودلز.





اللازانيا بالصوص. يرش مع نصف كوب المتبقي من جبن الموزاريلا وجبن البارميزان. تغطية بورق. كرر صلصة اللحم والمعكرونة وطبقة الجبن مرة واحدة، ضعي المكرونة المتبقية وصلصة اللحم مع التأكد من تغطيةبالصوص. يرش مع نصف كوب المتبقي من جبن الموزاريلا وجبن البارميزان. تغطية بورق.





يخبز لمده 45 دقيقة، وأزل الرقاقة، ثم يخبز لمدة 15 دقيقة أطول أو حتى تنضج المعكرونة، اتركيها لمدة 15 دقيقة قبل القطع، تقدم مع القليل من الصلصة.

















طريقة عمل اللازانيا باللحم المفروم بالصور





مقادير اللازانيا باللحم المفروم





250 جرام لازانيا مطبوخة أو لازانيا فورية

1 بصل مفروم ناعمًا

1 جزرة مفرومة ناعما

1 فص ثوم مهروس

500 جرام لحم مفروم

2 ملعقة كبيرة معجون الطماطم

800 جرام الطماطم المعلبة

الملح والفلفل حسب الذوق

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق صافي

2 كوب الحليب أو كريمة الطبخ

125 جرامًا موتزاريلا أو شيدر









طريقة تحضير اللازانيا باللحم المفروم





يسخن الزيت في قدر ويضاف إليه البصل والجزر ويطهى الثوم حتى يصبح طريا





يُضاف اللحم المفروم، يُطهى حتى يصبح بني يُضاف في صلصة الطماطم والطماطم المعلبة، ويتبل بالملح والفلفل، يُغطّى ويُطهى جيدًا لمدة 20 دقيقة





صلصة الجبن

تذوب الزبدة في طنجرة منفصلة ، تقلب في الدقيق وتطهى لمدة دقيقتين على نار خفيفة ، ترفع من على النار ، تقلب في الحليب ، ترجع إلى حرارة، تقلب حتى تصبح سميكة وناعمة، ورشة من الملح والفلفل وضعى الجبن، يحرك على نار خفيفة حتى يذوب الجبن





اللازانيا، وضعى صلصة اللحم والجبن تنتهي بطبقة صلصة الجبن، ويخبز في الفرن لمدة 40 دقيقة. سخن الفرن مسبقًا إلى 180 درجة، صب 1/2 كوب من صلصة اللحم في طبق خبز مدهون قليلًا، وضعى طبقات متبقية من، وضعى صلصة اللحم والجبن تنتهي بطبقة صلصة الجبن، ويخبز في الفرن لمدة 40 دقيقة.













طريقة عمل اللازانيا بالصور خطوة خطوة









مقادير اللازانيا





شرائح اللازانيا

نصف كيلو من اللحم المفروم

كوب من جبنة الموتزاريلا

نصف كوب من جبنة البارميزان

نصف كوب من البصل المفروم

فصين من الثوم المفروم

كوب من صلصة الطماطم

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم

ملعقة صغيرة من الريحان

رشة من الملح والفلفل الأسود

رشة من زيت الزيتون.









للباشميل





كوب من الدقيق

4 أكواب من الحليب

150 غرام من الزبدة

فلفل أسود وملح حسب الحاجة.





تحضير البشاميل

قومى بتذويب الزبدة في إناء كبير ثم نضيف له الطحين

يجب الاستمرار في تحريك المزيج ثم نبدأ بإضافة الحليب تدريجيًا مع التحريك

عندما نشعر أن المزيج أصبح متجانسًا، قم بإضافة الملح والفلفل الأسود.





تحضير حشوة اللازانيا





قم بوضع القليل من زيت الزيتون في وعاء وأضف له كل من البصل والثوم حتى يذبل.

بعد ذلك، عليك إضافة اللحم المفروم وتحركيها ثم أضف عليها البهارات مثل الملح والفلفل الأسود.

في هذه الخطوة، قم بإضافة صلصة الطماطم ومعجون الطماطم على اللحمة وتترك حتى تنضج بشكل كلي على نار هادئة.

اللازانيا، ثم اللحم المفروم، بعدها البشاميل، وكل من جبنة الموتزاريلا والبارميزان، وكرر الأمر مرة أخرى. في الصينية المخصصة للفرن، قم بوضع طبقة رقيقة من البشاميل، ثم شرائح، ثم اللحم المفروم، بعدها البشاميل، وكل من جبنة الموتزاريلا والبارميزان، وكرر الأمر مرة أخرى.

غطي الصينية جيدًا، وضعيها بالفرن لمدة 30 دقيقة تقريبًا.













طريقة عمل اللازانيا بالسبانخ





مقادير اللازانيا بالسبانخ





20 نودلز لازانيا

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 كوب فطر طازج مقطع

1 كوب بصل مقطع

1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

2 كوب سبانخ طازجة

3 أكواب جبن ريكوتا

⅔ كوب جبن رومانو مبشور

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف

1 ملعقة صغيرة من أوراق الريحان المجفف

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون

1 بيضة

3 كوب جبن موزاريلا مقطع

3 أكواب صلصة طماطم

1 كوب جبن بارميزان مبشور









طريقة تحضير اللازانيا بالسبانخ





يسخن الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت (175 درجة مئوية).





اللازانيا وتطهى لمدة 8 إلى 10 دقائق . قم بغلي قدر كبير من الماء المملح قليلًا. تضاف المعكرونةوتطهى لمدة 8 إلى 10 دقائق .





في مقلاة على نار متوسطة الحرارة ، يُطهى الفطر والبصل والثوم في زيت الزيتون حتى ينضج البصل، يصفى السائل الزائد ويبرد، اسلقي السبانخ لمدة 5 دقائق، يصفى ثم يعصر السائل الزائد، فرم السبانخ.





يُمزج جبن الريكوتا وجبن رومانو والسبانخ والملح والأوريجانو والريحان والفلفل والبيض في وعاء، أضف خليط الفطر المبرد، يخفق مع خلاط كهربائي على سرعة منخفضة لمدة 1 دقيقة.





اللازانيا في قاع صينية الخبز مقاس 9x13 بوصة، وزعي ثلث خليط الجبن، والسبانخ على النودلز، ورش 1 كوب جبن موزاريلا و 1/3 كوب جبن بارميزان في الأعلى. يُوزّع كوب من صلصة المعكرونة على الجبن. كرر طبقات 2 مرات. ضعي 5 قطع منفي قاع صينية الخبز مقاس 9x13 بوصة، وزعي ثلث خليط الجبن، والسبانخ على النودلز، ورش 1 كوب جبن موزاريلا و 1/3 كوب جبن بارميزان في الأعلى. يُوزّع كوب من صلصة المعكرونة على الجبن. كرر طبقات 2 مرات.





يُغطّى الطبق بورق الألمنيوم ويُخبز في فرن محمّى لمدة ساعة، تبرد 15 دقيقة قبل التقديم













طريقة عمل اللازانيا منال العالم









مقادير لازانيا منال العالم

450 جرام لحم مفروم

1 معلقة صلصة طماطم

3_4 طماطم

1 فلفل أخضر

1 بصلة

3-4 فصوص من الثوم

جبن موتزاريلا

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

زعتر

توابل

ملح وفلفل

ريحان









الطريقة لعمل لازانيا منال العالم

قومي بإضافة زيت الزيتون إلى اللحم، ولكن أولا يمكنك معرفة ما إذا كان اللحم يحتوي على أي نوع من الدهون والبدء في طهي الطعام على درجة حرارة منخفضة، لا تنسي أن تضيفي كمية مناسبة من الملح والفلفل.





ابدأي بتقطيع البصل والثوم ثم يضاف إلى اللحم.





يقطع الفلفل الأخضر ويضاف إلى هذا المزيج، والحفاظ على الطعام حتى تحصل على التخلص من الماء في المزيج.





إزالة جلود الطماطم ووضعها في هذا المزيج، يمكنكِ حتى استخدام خلاط لجعل عصير الطماطم، ثم يضاف معجون الطماطم وأوراق الغار، وتوابل، والزعتر، ثم تعيين الحرارة المنخفضة، وتغطى حتى تنضج جيدا.





ثم يضاف الجبن الموتزاريلا ولا تنسى أن تتركي بعض الموتزاريلا للطبقة العليا.





اللازانيا من قبل طهيها في الماء المغلي المملح لمدة 7-11 عادة، ثم سخني الفرن إلى 350 فهرنهايت. أعديمن قبل طهيها في الماء المغلي المملح لمدة 7-11 عادة، ثم سخني الفرن إلى 350 فهرنهايت.





اللازانيا جففيها بحرص وفصل الشعرية لمنعها من الالتصاق معا، مع طبقة رقيقة من صلصة الطماطم في الجزء السفلي حتى لا تحترق اللازانيا. بعد طبخجففيها بحرص وفصل الشعرية لمنعها من الالتصاق معا، مع طبقة رقيقة من صلصة الطماطم في الجزء السفلي حتى لا تحترق اللازانيا.





سوف تتكرر الخطوات التالية حتى يمتلئ وعاء، لذلك نقوم بإضافة طبقة من المكرونة ثم نضيف بعض الجبن.





نضيف طبقة من اللحم المطبوخ، ثم نكرر من خلال إضافة طبقة المعكرونة، ثم طبقة الجبن، وهلم جرا، حتى يتم الانتهاء من هذا المبلغ، ثم نضعه في الفرن لمدة حوالى 40 دقيقة، ويمكن أن يكون أكثر أو أقل اعتمادا على الفرن الخاص بك.



