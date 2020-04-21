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مرأة

أسرع طريقة لتحضير اللازانيا بمذاق لا يقاوم

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:00 ص
أسرع طريقة لتحضير
أسرع طريقة لتحضير اللازانيا
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أسماء عبد الحفيظ
يعشق العديد من الأشخاص تناول "اللازانيا" وهي تعتبر من أكثر أطباق المكرونة المحيرة في طريقة تحضيرها حيث يقلق البعض منها ويحتار هل تسلق أم لا، ولكنك من اليوم ستتمكنين من تحضير اللازانيا بعد التعرف على دليل التعامل معاها بالتفاصيل بطريقة شيفات سفرة أميرة شنب ونجلاء الشرشابي.


السلق

هناك نوعان من اللازانيا تحضر بطريقتين أما أن تسلق أو تحضر نيئة وهذا يتوقف على حسب الطريقة المكتوبة على العبوة، ولابد أن يتم الالتزام بالطريقة والخطوات حتى لا تتلف وتفسد الطبق ،وغالبًا لا تسلق اللازانيا وتترك للتسوية في الفرن مع صوصها الخاص الخفيف.
 

الصوص

يجب أن يحضر صوص أحمر خفيف ليضاف على المكرونة بين شرائحها مع البشاميل، خاصة عند تسوية اللازانيا النيئة بدون أن تسلق فيجب أن يضاف لها الكثير من الصوص والبشاميل بقوام خفيف حتى تسوى المكرونة جيدًا ،أما في حال تحضير اللازانيا مسلوقة من الأفضل أن يضاف لها الصوص الأحمر والبشاميل بقوام متماسك وبكمية مناسبة دون زيادة خاصة لأنها مطهية حتى لا تتعجن.


التسوية


قبل وضع شرائح اللازانيا في الصينية لابد أن تدهن الصينية جيدًا بالزيت حتى لا تلتصق خلال التسوية، ثم يجب الانتباه لتسخين الفرن جيدًا قبل وضع اللازانيا حتى تسوى سريعًا دون أن تجف، حيث تترك في الفرن لمدة 30 دقيقة على درجة حرارة 190، ثم تخرج وتترك لتهدأ حرارتها ثم تقطع وتقدم.
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