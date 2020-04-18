هنفطر إيه النهارده..عدس بجبة والحلو مشبك وكيكة أوريو السريعة

هنفطر إيه انهاردة سؤال يحير الكثيرين وخاصة السيدات، كما أكد أغلب أطباء التغذية أهمية الحرص على ...





طريقة عمل العدس بجبة للشيف نجلاء الشرشابي ..





1- في قدر على النار، حمي الزيت.



2- قلي البصل المفروم مع رشّة من الملح وقلبي حتى يكتسب لونًا ذهبيًا.



3- إفرمي الثوم والفلفل الأخضر الحار مع الكمون والشطة ورشّة من الملح.



4- ضعي جزء من الخليط السابق فوق البصل وقلّبي لدقائق.

5- أضيفي العدس ثمّ عصير الطماطم والصلصة والقليل من الماء.



6- أتركي الخليط على النار حتى تمام النضوج.



7- أضيفي المعكرونة الشعرية فوق القدر واتركي المحتوى لدقائق إضافية على النار.



8- أضيفي الجزء المتبقي من خليط الفلفل الأخضر الحار والثوم والتوابل إلى العدس.

9- قلّبي المكونات جيدًا ثمّ قدمي الطبق ساخنًا.





الحلو مشبك



تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل المشبك بالمنزل، بأقل التكاليف لعشاق تناول المشكك، وفى اسرع وقت.









مقادير طريقة عمل المشبك:

1 كوب دقيق

نصف كوب نشا

1 ملعقة خميرة

سكر معقود

ملح

طريقة عمل المشبك:

* نقلب الدقيق مع النشا والخميرة مع ذرة ملح والقليل من الماء حتى تتكون عجينة.

* نترك العجينة حتى تتخمر ونشكل عجينة ونضعها فى القمع ونشكل الأقراص بالشكل المعتاد.

* ضعى المشبك فى زيت ساخن على النار حتى يصبح لونه ذهبى ثم نقلب على الوجه الأخر وننتظر قليلا ثم نخرجه .

*ضعيه فى عسل ثقيل ثم اخرجيه منه ويقدم بعد أن يصفى.



طريقة عمل كيكة الأوريو السريعة للشيف فتحية مختار.

المقادير لعمل كيكة الأوريو:

1 كوب لبن

1 باكت كاسترد

1 كوب سكر ناعم

1 كوب كاكاو خام

1 كوب كريمة حلويات

1 كوب شيكولاتة صوص

1 علبة بسكويت اوريو

طريقة التحضير لعمل كيكة الأوريو:



في بولة نضع كريمة الخفق ويضرب بمضرب البيض ثم نضيف السكر ونضرب مرة أخرى ثم نكسر الأوريو على الخليط ونقلب.

لتحضير بودينج الشيكولاتة: في كسرولة نضع كوب من الحليب ثم كيس من الكاسترد ثم كوب من الكاكاو الخام وأربع ملاعق كبيرة من السكر ونقلب جيدا ثم نشعل النار.

نحضر قالب بايركس ونضع فيه خليط الكريمة ثم نرص قطع من الأوريو ثم نضيف طبقة من بودينج الشيكولاتة ثم طبقة من صوص الشيكولاتة ونزين الوجه بطبقة من الكريمة ونكسر على الوجه القليل من الاوريو ثم نضيف صوص الشيكولاتة

ثم توضع في الثلاجة لمدة ساعتين وتقدم





أسرار نجاح طريقة عمل الكيك:



1. يجب فصل البياض عن الصفار.

2. يجب نخل الدقيق ثلاث مرات.

3. احذرى فتح باب الفرن عند الخبز حتى لا تهبط الكيكة