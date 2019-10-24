أسرع طريقة لتحضير اللازانيا بمذاق أشهر المطاعم

تعد اللازانيا من الأطباق المفضلة والمحببة للكثرين يمكن تحضيرها بسهولة وبمذاق المطاعم إليك طريقة تحضيرها على طريقة الشيف إلهام فتحى.



المقادير لتحضير اللازانيا:



كوب ونصف من الحليب

1 كوب جبنة موتزاريلا مبشورة لايت

1/2 كوب أوراق ريحان طازج

ملعقتين كبيرتين من الزبدة

4 ملاعق كبيرة دقيق

ثمرتين كوسة مقطعة شرائح

كوب صلصة طماطم مخففة

كوب جبنة ريكوتا مفتتة

12 15 شريحة لازانيا

لحم معصج



طريقة التحضير:



في إناء ضعي الزبدة وأضيفي الدقيق وقلبي ثم الحليب ثم ارفعيه على النار 5 دقائق أخرى وتبلي بالملح والفلفل.



فى صينية بايركس ضعي ثلث كمية البشاميل ثم رصي طبقة من أوراق اللازانيا ثم رصي اللحم المعصج ثم وزعي طبقة من البشاميل ورشة جبنة موتزاريللا وطبقة من اللازانيا.



ضعي باقي البشاميل على الوجه ثم وزعي الجبنة المفتتة والجبنة الموتزاريلا وضعيها فى الفرن.

