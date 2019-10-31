معندكيش وقت .. أسرع طريقة لتحضير اللازانيا أشهى من المطاعم

معندكيش وقت وبتكسلي تقفي كتير في المطبخ إليك أسرع طريقة لتحضير طبق اللازانيا الشهى فى عشر دقائق للشيف غادة القاسم:
المقادير لتحضير اللازانيا :
- شرائح دجاج مطهية فى الزبد .
- لازانيا .
- 2/1 كوب من جبن ريكوتا .
- 2/1 كوب من البارميزان .
- 2/1 كوب من الموتزاريلا .
- صوص بيتزا .
طريقة التحضيراللازانيا :
- تسلق اللازانيا ثم تشطف وضعيها جانبا
-جانبا أبدئى فى تحضير شرائح الدجاج وضعى عليه جبن ريكوتا و الباميزاون والموتزريلا ونخلط جيدا .
- احشى اللازانيا بالحشوة السابقه
- فى قالب بايركس يوشع القليل من صلصلة الطماطم أو صوص بيتزا وترص اللازانيا ونرص بين طبقاتها شرائح الدجاج ثم حشو الجبن وصوص البشاميل ثم تدخل الفرن
المقادير لتحضير اللازانيا :
- شرائح دجاج مطهية فى الزبد .
- لازانيا .
- 2/1 كوب من جبن ريكوتا .
- 2/1 كوب من البارميزان .
- 2/1 كوب من الموتزاريلا .
- صوص بيتزا .
طريقة التحضيراللازانيا :
- تسلق اللازانيا ثم تشطف وضعيها جانبا
-جانبا أبدئى فى تحضير شرائح الدجاج وضعى عليه جبن ريكوتا و الباميزاون والموتزريلا ونخلط جيدا .
- احشى اللازانيا بالحشوة السابقه
- فى قالب بايركس يوشع القليل من صلصلة الطماطم أو صوص بيتزا وترص اللازانيا ونرص بين طبقاتها شرائح الدجاج ثم حشو الجبن وصوص البشاميل ثم تدخل الفرن