معندكيش وقت .. أسرع طريقة لتحضير اللازانيا أشهى من المطاعم

معندكيش وقت وبتكسلي تقفي كتير في المطبخ إليك أسرع طريقة لتحضير طبق اللازانيا الشهى فى عشر دقائق للشيف غادة القاسم:



المقادير لتحضير اللازانيا :



- شرائح دجاج مطهية فى الزبد .

- لازانيا .

- 2/1 كوب من جبن ريكوتا .

- 2/1 كوب من البارميزان .

- 2/1 كوب من الموتزاريلا .

- صوص بيتزا .



طريقة التحضيراللازانيا :



- تسلق اللازانيا ثم تشطف وضعيها جانبا

-جانبا أبدئى فى تحضير شرائح الدجاج وضعى عليه جبن ريكوتا و الباميزاون والموتزريلا ونخلط جيدا .

- احشى اللازانيا بالحشوة السابقه

- فى قالب بايركس يوشع القليل من صلصلة الطماطم أو صوص بيتزا وترص اللازانيا ونرص بين طبقاتها شرائح الدجاج ثم حشو الجبن وصوص البشاميل ثم تدخل الفرن