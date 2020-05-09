5 طرق مختلفة لـ طريقة عمل البرياني

طريقة عمل البرياني من أسهل الوصفات التي يتم تحضيرها في المنزل والبرياني من أشهر الوصفات التي يتم طهيها في البلاد العربية خاصة دول الخليج والسعودية بشكل خاص، واليكم طريقة عمل البرياني .









البرياني





وتعتبر مقادير البرياني من أسهل المقادير ويوجد معظمها في المطبخ ولذلك يمكنك تحضير البرياني في أى وقت.





زبدة

بصل بودر

دجاج مخلي

رز

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور

فلفل أخضر

كاري

كركم

ملح

فلفل

كزبرة

زبادي









طريقة عمل البرياني





خلط مقادير خليط الدجاج مع بعضها البعض ومن ثم إضافة قطع الدجاج وتركها في الخليط لمدة ساعة.





سخني الزيت ومن ثم قومي بإضافة البهارات الصحيحة ضيفي البصل إلى الزيت والبهارات وضعي ماجي والثوم والزنجبيل ومن ثوم قومي بإضافة الطماطم مع التقليب.





قومي بإضافة خليط الدجاج واتركيه علي نار متوسطة مع التقليب كل 5 دقائق حتى ينضج الدجاج ويتسبك وتجف الماء الخاصة به ويوضع بالفرن للتحمير.





اسلقي الأرز مع الملح والبهارات الصحيحة حتى ينضج نصف نضج (أي لا ينضج تمامًا) ومن ثم قومي بتصفيته.





قومي بجلب قدر أو حلة أخري وادهني قاعها بملعقة زبد ومن ثم قومي بإضافة نصف كمية المسلوق ضيفي خليط الدجاج فوق الأرز ثم ما تبقى من الأرز.





قومي بإضافة ربع كأس من الماء مع ملعقة من الزبد ولون الزعفران إلى نفس قدر الدجاج ومن ثم قومي بإضافة الأرز وغلفيه بالفويل واتركيه على النار هادئة مدة 20 دقيقة.





















ولا غني عن الرز البرياني على سفرة لذلك سنقدم لكي طريقة عمل الرز البرياني بطريقة سهلة وشهية.









طريقة عمل الرز البرياني

1/2 رز بسمتي

بصلة

زبادي

طماطم

لحم مسلوق

زبدة

حبهان

ثوم مفروم

قرفة

زنجبيل













طريقة عمل الرز البرياني





نأخذ شوربة اللحمة ونسلق الرز البسمتي بداخلها جيدا ونضع لهم البهارات والحبهان والقرفة.









يتم تحمير البصلة مع الزبد حتى يصبح لونها ذهبي ونضع الثوم المفروم ومن ثم نضع الكاري والجنزبيل والزبادي.





نقطع عليهم الطماطم مكعبات ومعلقة صغيرة صلصلة ونتركهم على النار تتسبك وبعد كدة نضع اللحمة على التسبيكة ونضع عليهم الأرز وتقليبهم ووضع بالشوربة اللحمة حتى يتم تشريبها.













طريقة عمل البرياني بالدجاج





دجاج مخلي

2 طماطم

ثوم

زبادي

3 فلفل أخضر حار

ثوم

ملح

رز بسمتي

كمون

كزبرة

زعفران

قرنفل

5 حب هيل









طريقة عمل البرياني بالدجاج





في قدر على النار، يحمر البصل في الزيت ثم يضاف إليه الثوم، الدجاج والبهارات، يقلب جيدًا على نار هادئة، تضاف الطماطم على القدر.









ضيفي زبادي وقليلا من الماء يغطى القدر ويترك على نار هادئة حتى ينضج الدجاج.





يضاف الأرز على القدر مع كمية من الماء ليغطي الأرز يغطى القدر ويترك حتى ينضج الأرز ثم يقدم. يمكن تحمير الدجاج بالفرن.









مقادير طريقة عمل البرياني السعودي





لحم مقطّع

أرز

بصل مفروم

ثوم مهروس

زنجبيل

كاري

بهارات برياني

زعفران

كزبرة يابسة

حبهان

قرفة

ملح

زيت نباتي

ماء









طريقة عمل البرياني السعودي





حمّي الزيت في قدرٍ على النار، ثم أضيفي البصل والثوم المهروس وقلّبي المكونات لحوالى 5 دقائق وضيفي اللحم، ورق الغار، أعواد القرفة، الحبهان والزبيب.





قلّبي اللحم جيّدا مع المكونات حتى يتغيّر لونه ثم أضيفي معجون الطماطم، لبن الزبادي وتبّلي بالملح، الزنجبيل، الفلفل الأحمر، الكاري، بهارات البرياني والكزبرة اليابسة ثم الماء.





اتركي مزيج اللحم لمدة ساعة حتى ينضج وأزيلي اللحم بعد استوائه واتركي المرق ليغلي.





أضيفي الأرز بعد تصفيته من الماء، غطّي القدر واتركيه لحوالي 20 دقيقة ثم اطفئي النار.





أضيفي الزعفران إلى الأرز بعد استوائه ثم صفّفي قطع اللحم فوق الأرز وغطي القدر واتركي الأرز يتشرب اللحم إلى حين وقت التقديم و اسكبي الأرز واللحم في طبق للتقديم وقدّميه ساخنًا.

























مقادير برياني الدجاج





كوب رز بسمتي

2 ملعقة كبيرة سمن

بصلة وسط مقطعة

ملعقة كبيرة زنجبيل

بصل

ملعقة كبيرة ثوم مقطع

عود قرفة

3 حبات قرنفل

3 حبات هيل

كيلو ونصف دجاج

كمون

ملعقة صغيرة كركم

كزبرة

بهارات

ملح













طريقة برياني دجاج





في وعاء الطبخ نقوم بتسييح السمن مع الزيت ونضيف البصلة المقطع ثم الزنجبيل والثوم المقطع ونضيف عود القرفة واللومي وورق الغار والقرنفل والهيل ثم نضيف الدجاج ونقلبهم.









نضع الكزبرة والبابريكا والكمون والكركم والقرفة المطحونة والبهارات والماجي والملح ونقلبهم ونضيف اللبن ومعجون الطماطم ونقلب ثم نضيف الماء الساخن ثم نغطيها ونتركها تنضج تمامًا مدة 45 دقيقة على نار هادئة.