طريقة عمل بريانى اللحمة والبطاطس

بريانى اللحمة والبطاطس من الأطباق الرئيسية التى يمكنك تقديمها و إعدادها على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.





مقادير بريانى اللحمة والبطاطس

لحمة مكعبات

أرز بسمتى

طماطم

بطاطس

بصل

ثوم

كزبرة خضراء

فلفل أخضر حار

صلصة طماطم

زيت

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير بريانى اللحمة والبطاطس

* شوح اللحمة مع البصل والثوم المفرومين فى الزيت على النار مع الملح والفلفل الأسود

* أضيفى الفلفل الأخضر الحار المقطع ثم الطماطم وصلصة الطماطم والماء

* أضيفى الأرز وورق اللورا وعود القرفة وإتركيه حتى تمام النضج

* حمرى شرائح البطاطس فى الزيت على النار

* قدمى خليط الأرز مع اللحمة والبطاطس وزينى الوجة بالبقدونس







