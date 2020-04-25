عزومتك من الهند.. برياني دجاج.. شوربة الطماطم بالتوابل.. وهنحلي باللادو الهندية الشهيرة بحلوى كوشي

- بهارات هندية

- طماطم







طريقة التحضير:



- في إناء يتم تقليب السمن مع الدقيق بطريقة سريعة ومن ثم إضافة كوب من الماء حتى يغلي.



- يتم إضافة البهرات الهندية والكرفس والملح ويتم التقليب جيدا لمدة 5 دقائق بدون توقف.



- إضافة الفلفل والبصل والثوم ثم الطماطم بعد هرسها جيدا في الخلاط، ويتم تقليب جميع المكونات معا لمدة 10 دقائق ويترك لمدة ساعتين على النار حتى يصير المزيج متماسكا.





طريقة عمل حلوى اللادو الهندية (حلو كوشي):



مقادير حلى اللادو الهندي



1 كوب حليب بودرة

1 ملعقة كبيرة طحين

1 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعقة كبيرة بايكنج باودر

1/3 كوب ماء

2 كوب زيت للقلي

للشيرة:

3 كوب سكر

4 كوب ماء

2 حب هيل



طريقة تحضير حلى اللدو الهندي:

- تحضير الشيرة، في قدر على النار يوضع السكر مع الماء والهيل ويتركوا حتى يغلوا ويشتدوا قليلًا، ثم يرفعوا عن النار ويتركوا جانبًا حتى يبردوا.



- يخلط الحليب مع الدقيق والبايكنج باودر، ثم يضاف الزيت والماء ويعجنوا جيدًا وتشكل العجينة إلى كرات متوسطة الحجم.



- في مقلاة عميقة على النار، يسخن الزيت جيدًا وتقلى فيه كرات العجينة حتى تطفو ويصبح لونها ذهبيًاو ترفع الكرات من الزيت وتغمس فورًا في الشيرة لحوالى 15 دقيقة.



في شهر رمضان لا غنى عن العزومات، لذلك يجب عليكِ الابتكار واختيار وجبات متنوعة وسنقدم لكِ عزومة من بلاد الهند ووصفات شهية للإفطار في أجواء مليئة بالفرحة والسعادة.وإليكِ طريقة عمل برياني دجاج الهندي:مقادير برياني دجاج- الدجاج: 6 قطع- البصل: 1 حبة (مفروم)- الثوم: فص (مهروس)- أرز بسمتي: كوب ونصف- الزنجبيل: نصف ملعقة صغيرة- الزيت النباتي: 2 ملعقة كبيرة- الزعفران: نصف ملعقة صغيرة- الكركم: ملعقة كبيرة- بهارات برياني: 2 ملعقة صغيرة- القرفة: ربع ملعقة صغيرة- هيل: نصف ملعقة صغيرة- الكمون: نصف ملعقة صغيرة- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة- ملح: نصف ملعقة صغيرة- ورق غار: 2 ورقةطريقة تحضير برياني دجاج:- في قدر على النار ابدأي بتسخين الزيت، وأضيفي البصل والثوم وقلّبي حتى تذبل المكونات.- ضعي قطع الدجاج ثم نكّهي بالكركم، الزعفران، الزنجبيل، القرفة، بهارات البرياني، الهيل، الكمون، ورق الغار، الملح والفلفل الأسود.- قلّبي المكونات جيدًا حتى يتغير لون الدجاج ثم اغمري الخليط بالماء واتركيه حتى ينضج.- سخّني ماء سلق الأرز في قدر على النار، أضيفي القليل من الزيت والملح.- ضعي الأرز ثم اتركي الخليط حتى ينضج نصف نضوج على نار هادئة.- أبعدي القدر عن النار ثم زيدي نصف كمية الأرز إلى خليط الدجاج وقلّبي حتى تتداخل المكونات.- أضيفي ما تبقى من الأرز على الوجه من دون التقليب ثم غطّي القدر واتركي المكونات حتى تنضج على نار هادئة.أبعدي القدر عن النار ثم اسكبي البرياني في أطباق التقديم.ولا غنى عن شوربة الطماطم الهندية فهي غنية بالفيتامينات:مكونات شوربة الطماطم الهندية:- سمن-دقيق- كرفس- بصل- ثوم