اشهر اكلات الخليج.. طريقة عمل المرقوق بوصفات مختلفة

تعتبر طريقة عمل المرقوق هي أكلة خليجية شعبية مشهورة وتشتهر بها السعوية والكويت، المرقوق طبق لذيذ وغني بالفوائد ويعتبر وجبة مكتملة العناصر، ويمكن ان تقدم طريقة عمل المرقوق كوجبة متكاملة على الغداء مع الأزر او بمفرده مع العيش، وفيما يلي سنقوم بذكر الكثير من طريقة عمل المرقوق من منزلك.



طريقة عمل المرقوق



طريقة عمل المرقوق بالخضار

مقادير طريقة عمل المرقوق بالخضار :

1 باذنجان

4 جزر

6 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 لومي

4 بصل

5 فص ثوم

¼ كوب زيت ذرة

1 طماطم

1 كوسة

1 ملعقة صغيرة خل

1 كوب معجون طماطم

ماء حسب الحاجة



طريقة عمل المرقوق بالخضار :

1- نقوم بفرم البصل والطماطم، ثم نطحن الثوم، وتقطع الكوسة، الباذنجان والجزر قطع متوسطة الحجم.

2- ترفع اللحم والبصل في وعاء كبير على النار، يترك الوعاء على النار حتى يتشرب اللحم ماء البصل.

3- تضاف الكوسة، الباذنجان، الجزر والزيت، ثم قومي بالتقليب جيداً.

4- يضاف الثوم، الطماطم ومعجون الطماطم، ثم يقلب، ويترك الوعاء على النار حتى الغليان.

5- يضاف اللومي والفلفل الاسود والماء بحيث يغمر ¾ الوعاء، ثم يترك الوعاء على النار حتى الغليان.

6- في هذه الاثناء نقوم بعمل عجينة من الدقيق والماء وقليل من الملح حتى تصبح العجينة لينة، ونقوم بتقسيم العجينة دوائر او مربعات.

7- تفرد العجينة كل قطعة عجينة على حدا ونقوم بترقيقها بحيث تصبح رفيعة.

8- بعد غليان المزيج بالوعاء نقوم بإضافة قطع العجين واحدة تلو الأخرى برفق في الوعاء، ثم يترك الوعاء على النار حوالي ربع ساعة.

9- ثم نستمر في تحريك المرقوق بالخضار حتى لا يلتصق العجين ببعضه، بعد مرور ربع ساعة خففي النار ويترك الوعاء لمدة ساعة حتى تمام نضج العجين والخضار، ثم يقدم ساخناً.





طريقة عمل المرقوق



طريقة عمل المرقوق الكويتي

مقاديرعمل المرقوق الكويتي :

كيلو لحم مكعبات

2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح

3 فصوص ثوم مفروم

3 ثمرات طماطم كبيرة مقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة

3 ثمرات كوسة كبيرة مقطعة قطع متوسطة

2 ثمرة بطاطس كبيرة مقطعة قطع متوسطة

3 ثمرات جزر مقطع قطع متوسطة

ثمرة باذنجان كبيرة مقطعة قطع متوسطة

كوب قرع مقطع قطع متوسطة

ليمون أسود جاف

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملعقة كبيرة كاتشب

ملح وفلفل أسود

عود قرفة

2 ورق غار

½ ملعقة صغيرة كمون

½ قرن فلفل أخضر حار

½ ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة

4 أكواب ماء

3 ملاعق كبيرة زيت

½ كوب شرائح ليمون المرقوق

½ 1 كوب دقيق أسمر

½ كوب ماء



طريقة عمل المرقوق الكويتي :

1- عجين المرقوق في وعاء كبير ضعي الدقيق والملح والفلفل والماء،ونقوم بعجن المكونات حتى تتكون عجينة متماسكة .

2- نقوم بتغليفها بورق بلاستيك، ونتركها لترتاح لمدة 30 دقيقة.

3- تفرد العجينة بجهاز المكرونة ثم تقطع إلى مربعات متوسطة الحجم

4- نشوح البصل في الزيت الساخن حتى يذبل ثم أضيفي الثوم وورق الغار والقرفة والفلفل الأخضرن ويتم تقليبهم لمدة دقيقتان .

5- يضاف اللحم والفلفل الأسود والكزبرة والكمون، ويقلب لمدة 10 دقائق .

6- يضاف الطماطم وصلصة الطماطم والكاتشبن ويقلب لمدة دقيقتان.

7- يضاف 3 أكواب من الماء ثم نخفض النار ونقوم بتغطيه اللحم وتركه حتى ينضج.

8- بعد أن ينضج اللحم يضاف القرع والكوسة والباذنجان والبطاطس والجزر وكوب من الماء والليمون الأسود والملح، ويقلب جيدا ثم يترك حتى ينضج الخضار.

9- يضاف المرقوق، زيتم تقليبه مع الخليط ثم يترك لمدة 15 دقيقة ثم يوضع في طبق التقديم ويزين بشرائح الليمون.





طريقة عمل المرقوق الجاهز

مقادير طريقة عمل المرقوق الجاهز :

ثلاثة أرباع كيلوجرام من اللحم

2 حبة بصل مفرومال

4 حبات طماطم مفرومة

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم

ملعقة كبيرة من السمنة

ملعقة كبيرة من الزيت

ملعقة كبيرة ناعمة بهارات مشكلة

ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة صغيرة ناعم من الهيل

ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من الكزبرة

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من القرفة

ملعقة كبيرة حبات صحيحة من القرفة

ملعقة كبيرة حبات صحيحة من الهيل

ملعقة كبيرة حبات صحيحة من الفلفل الأسود

ملعقة كبيرة حبات صحيحة من القرنفل

4 حبات صحيحة من الليمون الأسود الجاف

علبة من معجون الطماطم

ملعقة كبيرة ملح

2 حبة من الفلفل الأخضر الحار

2 حبة من الفلفل الأحمرالحار

نصف كيلو مقطع صغير من القرع الأصفر

ربع كيلو فاصولياء خضراء ومقطعة

4 حبات مقطعة كبيرة من الكوسا



طريقة عمل المرقوق الجاهز :

1- مكونات العجينة: طحين اسمر: وتعجن مكونات العجين بالماء بالتدريج حتى تصبح عجينة متماسكة، نقسمها إلى كور متوسطة الحجم وندهنها بالزيت وتغطى بالنايلون وتترك في مكان دافئ .

2- نضع القدر على النار ونضيف السمنة والبصل إلى أن تذبل، ونضيف البهارات الصحيحة، ومن ثم نضع اللحم إلى أن يتغير لونه ونضيف البهارات الناعمة مع الطماطم، ونتركه على النار حتى تذوب الطماطم.

3- نضيف معجون الطماطم وبعدها نضع لترين من الماء المغلي، والليمون الأسود والفلفل ونتركه حتى ينضج اللحم نصف سواء.

4- نزيد عليها الملح والخضار (الفاصوليا، القرع، كوسا) ونتركها على النار لمدة ربع ساعة.

5- وفي هذه الأثناء نقوم بفرد الكورة الأولى من العجين ونرقها، ونضيفها على المرق وهو يغلى ونتركها من 3-5 دقائق حتى تنتفخ قليلا ونزيحها إلى جانب القدر ونجعلها في أسفل القدر، ومن ثم نضيف عجينة تلو الأخرى بنفس الطريقة.

6- وتقدم المرقوق الجاهز بصحن التقديم مع إضافة ملعقة بهار سمنة أو ليمون أسود ناعم للتزيين.



طريقة عمل المرقوق



طريقة عمل المرقوق بالدجاج

مقادير طريقة عمل المرقوق بالدجاج :

كيلو ونصف دجاج قطع

٢ بصلة مقطعة شرائح طولية

٥ فصوص ثوم مهروسة ناعم

٢ مكعب ماجي

٥ ملاعق كبيرة زيت نباتي

٣ ملاعق كبيرة معجون الصلصة

ملعقة صغيرة قرفة

٥ حبات هيل

٥ حبات قرنفل

٢ ورق غار

ملعقة كبيرة بهارات

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة كزبرة يابسة

ملعقة صغيرة كمون

ماء ساخن

١/٢ كيلو كوسا مقطع وسط

١/٢ كيلو جزر مقطع وسط

مقادير العجينة:

٣ كؤوس دقيق

ماء حسب الحاجة للعجن

ملعقة صغيرة ملح

بضع ملاهق من الزيت



طريقة عمل المرقوق بالدجاج :

1- في وعاء على النار نضع الزيت ونشوح البصل حتى يدبل.

2- نضيف الثوم ونقلب حتى يدبلوا، ثم نضيف جميع البهارات ونقلب لمدة دقيقة.

3- نضيف الدجاج ونقلب لعدة دقايق، ثم نضيف الكوسا والجزر ونقلب لعدة دقايق حتى يدبلو و بعدها نضيف معجون البندورة ونقلب.

4- نضيف الماء الساخن بحيث يملأ ٣/٤ الوعاء، يغطى القدر ويترك على نار متوسطة حتى يستوي الدجاج لمدة ساعة .

5- في هذه الأثناء نقوم بوضع الدقيق مع الملح بعد نخله في وعاء ونضيف الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة متماسكة.

6- اثناء العجن نضع قليل من الزيت في راحة اليد حتى لا تلتصقن وتترك العجينة مدة ساعة حتى ترتاح.

7- تفسم العجينة الى عدة اقسام وتفرد بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق، ونصنع منها اقراص متوسطة الحجم .

8- ثم نضيف العجين بالتدريج الى خليط الدجاج، ونقلب بالرفق حتى لاتلتصق العجين ببعضها.

9- يترك المرقوق بالدجاج على النار مدة ١٥ دقيقة، ثم ترفع وتقدم ساخنة.

** مصدر الخبر موقع tareekaa