5 أطعمة صحية يمكنك تناولها قبل وبعد تلقي لقاح كوفيد 19

حصل الكثيرون على لقاح Covid-19 . ومع ذلك ، هناك الكثير من الأسئلة المتعلقة بنفس الشيء والآثار الجانبية وأيضًا ما يجب أن يأكله المرء قبل وبعد الحصول على اللقاح.

قالت الدكتورة أوما نايدو ، طبيبة التغذية النفسية بجامعة هارفارد ، مؤخرًا إلى Instagram: "من المهم جدًا مراعاة نظامك الغذائي عند حصولك على اللقاح لتقليل أي آثار جانبية قد تتعرض لها."

خضروات خضراء

هذا كان يجب أن يكون في القائمة. قالت إن الخضروات مثل السبانخ واللفت والبروكلي غنية جدًا بمضادات الأكسدة ، "التي تقاوم الالتهابات التي قد تسبب آثارًا جانبية سلبية."

يخنة أو الحساء

تلعب الأمعاء دورًا بالغ الأهمية في الحفاظ على الصحة العامة ، بما في ذلك الاستجابة المناعية القوية. لتعزيز مناعتك ، من المهم تغذية أمعائك. يمكنك حزم هذه المليئة بالخضار الملون والتوابل المضادة للالتهابات والألياف.

بصل وثوم

هذان العنصران لتعزيز المناعة وأيضًا لإطعام بكتيريا الأمعاء الجيدة. "هذه غنية بالبروبيوتيك التي تغذي البروبيوتيك (البكتيريا الجيدة) في أمعائك.



كركم

"الكركم هو طعام المضاد للإجهاد ، وهو محارب قوي للالتهابات كما أنه يحمي دماغك من الإجهاد".

التوت

نعلم جميعًا أن العنب البري غني بمضادات الأكسدة. كما أنه يساعد في زيادة مستويات السيروتونين.