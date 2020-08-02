أضرار وفوائد .. تعرفي ماذا يحدث للجسم عند تناول اللحم الضاني

أضرار وفوائد غير متوقعة لـ اللحم الضاني على الصحة

انتبه.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول اللحم الضانى

لو أولادك مبيحبهوش.. حيل مختلفة لتقديم اللحم الضاني







يعتبر اللحم الضاني من أشهر أنواع اللحوم، وخاصة في عيد الأضحى، ولكن الكثير من الأشخاص لا يفضلون تناوله، وذلك لتعدد الأسباب فالبعض لا يفضل تناوله بسبب مذاقة، والبعض الأخر بسبب الدسم.. إليك فوائد وأضرار تناول اللحم الضاني والممنوعون من تناولها وحيل لجعل الأطفال يقبلون على تناولها .







من جانب آخر ، كشفت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائيه تغذية علاجية و سمنة و نحافة، أن 100 جرام فقط من اللحم الضاني تحتوي على 216 سعرا حراريا ، 15 جرامًا من الدهون ، 70 ملليجراما من الكوليسترول والصوديوم ، 20 جرام بروتين ، 270 ملليجراما من البوتاسيوم.



فوائد اللحم الضانى





بالاضافة إلى احتوائه على فيتامين ب الذي يؤخر ظهور علامات الشيخوخة .

تعد أبرز فوائد اللحم الضاني رفع المناعة لجسم الانسان نتيحة احتوائها على نسبة كبيرة من الزنك المهم ويساعد اللحم الضاني على توفير الصحة للعضلات نتيحة احتوائه على نسبة عالية من البروتين يالإضافة إلى أنه يساعد على حماية الجسم من فقر الدم لانه مصدر غني بالحديد لذلك فهو يحمي من فقر الدمبالاضافة إلى احتوائه على فيتامين ب الذي يؤخر ظهور علامات الشيخوخة .









أضرار تناول اللحم الضانى







مع أول أيام عيد الأضحى يقبل الكثيرون على تناول اللحوم .. إليك أبرز أضرار تناول اللحم الضانى وفقا لموقع هيلث..









- الشعور بالانتفاخ



الإفراط في تناول الإفراط في تناول اللحم الضاني يؤدي إلى وجود العديد من مشاكل الجهاز الهضمي كمشكلة عسر الهضم.





- مشاكل في الكلى



على مرضى الكلى الحرص في تناول على مرضى الكلى الحرص في تناول اللحم الضاني لانه يزيد من مشاكل الكلى ويؤدي إلى وجود بعض الاضطرابات الصحية .





- عالي الدهون



يحتوى اللحم الضاني على الكثير من الدهون مما يساهم في رفع نسبة كوليسترول الدم بالاضافة إلى بعض مشاكل القلب.









الممنوعون من تناول اللحم الضانى



كشف الدكتور محسن النادي، استشاري الطب البديل، عن ابرز الأشخاص الذى لابد أن يتجنبوا تناول اللحم الضاني ، كان ابرزهم..

- أصحاب الوزن الزائد ومرضى السمنة - مرضى القلب والكوليسترول - مرضى النقرس والكلى





وأضاف النادي، أن اللحم الضانى من الانواع الغنية بالدهون و الإفراط فى تناوله يؤدى إلى العديد من المشاكل الصحية مثل ارتفاع الكوليسترول و انسداد شرايين القلب و زيادة الوزن ايضا، لذا ينصح بتناول كميات قليلة من اللحم الضانى.









طرق مختلفة لتقديم اللحم الضانى







على الجانب الآخر إليك حيل مختلفة لتقديم اللحم الضاني لأسرتك بوصفات لذيذة.









- الكفتة

يمكنك تحضير الكفتة باللحم الضاني المفروم، ويفضل أن نضيف لها بعض التوابل والمكونات التى تساعد على تخفيف طعم اللحم، وتعمل على تماسك الكفتة في نفس الوقت مثل الدقيق والبقسماط الناعم وكذلك التوابل .. كل هذا يساعد على إخفاء مذاق الضاني في الكفتة وتقديمها.

















- الكروكيت

افرمي اللحمة وعصجيها بالبصل بشكل جيد، وأضيفي بعض التوابل وعصير الليمون لتخفيف طعمها، ومن ثم تحضر أصابع كروكيت بالبطاطس البيوريه، ومن الممكن إضافة الجبن في خليط اللحم والبطاطس ليختفى ثقل طعمها تماما وتقدم بطعم رائع.









- مشوية بالصوص

يمكننا تقديم اللحم الضاني قطعا ولكن يفضل تقطيعه بحجم صغير ومن ثم يتبل ويبهر ويشوى في الفرن، ثم يقدم مع الصوص الخاص مثل صوص الباربيكيو أو الديمي جلاس أو أي صوص وهو ما يخفي طعم اللحم.



