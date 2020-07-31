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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. 4 فوائد صحية لتناول اللحم الضاني.. إتيكيت تقديم العيدية.. إطلالات محتشمة لـ أمل حجازي

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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آلاء حسن
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

4 فوائد صحية.. ماذا يحدث للجسم عند تناول اللحم الضاني ؟

يحنفل المسلمون اليوم بعيد الاضحى المبارك، ولا غنى عن تناول اللحم الضاني في هذا اليوم، وكشف موقع health، عن الفوائد الصحية لتناول اللحم الضاني:


قبل تقديمها.. تعرف على إتيكيت تقديم العيدية وزيارات العيد

مع حلول عيد الأضحي يحرص العديد من الأشخاص على تقديم العيدية و الهدايا بالأخص لأطفال العائلة و الأصدقاء المقربون، فتعتبر العيدية من العادات التى يواظب عليها الكثير من الأسر بهدف إدخال الفرحة و البهجة على الأخرين.


على الموضة و محتشمة .. 15 صورة تكشف أناقة أمل حجازي


تصدرت الفنانة أمل حجازى مؤشر البحث جوجل، وذلك بعد ما نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الأنستجرام، وعلقت عليه قائلة :" في مثل هذا الوقت وهذه الليلة منذ سنتين اخذت القرار في ارتداء الحجاب ومنذ ذلك الوقت وانا اعيش سعادة داخلية لا توصف بقرب الله الحمدلله على هذه النعمة ."
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