نشرة المرأة والصحة.. 4 فوائد صحية لتناول اللحم الضاني.. إتيكيت تقديم العيدية.. إطلالات محتشمة لـ أمل حجازي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:يحنفل المسلمون اليوم بعيد الاضحى المبارك، ولا غنى عن تناول اللحم الضاني في هذا اليوم، وكشف موقع health، عن الفوائد الصحية لتناول اللحم الضاني:مع حلول عيد الأضحي يحرص العديد من الأشخاص على تقديم العيدية و الهدايا بالأخص لأطفال العائلة و الأصدقاء المقربون، فتعتبر العيدية من العادات التى يواظب عليها الكثير من الأسر بهدف إدخال الفرحة و البهجة على الأخرين.تصدرت الفنانة أمل حجازى مؤشر البحث جوجل، وذلك بعد ما نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الأنستجرام، وعلقت عليه قائلة :" في مثل هذا الوقت وهذه الليلة منذ سنتين اخذت القرار في ارتداء الحجاب ومنذ ذلك الوقت وانا اعيش سعادة داخلية لا توصف بقرب الله الحمدلله على هذه النعمة ."