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مرأة

على الموضة و محتشمة .. 15 صورة تكشف أناقة أمل حجازي

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:23 ص
أمل حجازي
أمل حجازي
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هاجر هانئ
تصدرت الفنانة أمل حجازى مؤشر البحث جوجل، وذلك بعد ما نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الأنستجرام، وعلقت عليه قائلة :" في مثل هذا الوقت وهذه الليلة منذ سنتين اخذت القرار في ارتداء الحجاب ومنذ ذلك الوقت وانا اعيش سعادة داخلية لا توصف بقرب الله الحمدلله على هذه النعمة ."

وتابعت أمل حجازى: "‬وفي مثل هذه الايام من السنة الماضية كانت اجمل ايام حياتي ..اللهم اكتب لي العودة وارزق كل من يتمنى."

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واعتادت أمل حجازى على مشاركة متابعيها على الأنستجرام بابرز الصور و الإطلالات التى تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الكلاسيك أو الكاجوال.

كشفت صورها عن ذوقها الرفيع فى اختيار قطع الملابس، فهى تعتمد على الإطلالات التى تجمع بين الأناقة و الأحتشام، كما تعتمد على لفات الطرح التى المتناسقة مع وجهها.

تحرص أمل حجازي على تنسيق الأحذية و حقائب اليد التى تمنحها إطلالة متكاملة، كما تعتمد على صيحات المكياج التى تبرز جمال ملامحها.

على الموضة و محتشمة .. 15 صورة تكشف أناقة أمل حجازي
على الموضة و محتشمة .. 15 صورة تكشف أناقة أمل حجازي
على الموضة و محتشمة .. 15 صورة تكشف أناقة أمل حجازي
على الموضة و محتشمة .. 15 صورة تكشف أناقة أمل حجازي
على الموضة و محتشمة .. 15 صورة تكشف أناقة أمل حجازي
على الموضة و محتشمة .. 15 صورة تكشف أناقة أمل حجازي
على الموضة و محتشمة .. 15 صورة تكشف أناقة أمل حجازي
على الموضة و محتشمة .. 15 صورة تكشف أناقة أمل حجازي
على الموضة و محتشمة .. 15 صورة تكشف أناقة أمل حجازي
على الموضة و محتشمة .. 15 صورة تكشف أناقة أمل حجازي
على الموضة و محتشمة .. 15 صورة تكشف أناقة أمل حجازي
على الموضة و محتشمة .. 15 صورة تكشف أناقة أمل حجازي
على الموضة و محتشمة .. 15 صورة تكشف أناقة أمل حجازي
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