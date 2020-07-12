من فرنسا إلى دبى للبنان.. أمل حجازى تكشف مأساتها

وقالت أمل حجازى: "هربت من الحرب على فرنسا حيث قضيت طفولتى، وبمنتصف عمرى هربت على دبى من شيء أبشع من الحرب من بيئة طائفية ومن سلطة وحشة بتاكل أحلامنا، وبآخر عمرى على الأرجح رح أهرب كمان لأن ببلدى المسنّ بينهان، إلى أن أهرب إلى الله.. فهناك العدل والراحة والأمان".

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وعلى جانب آخر، حلّت أمل حجازي، ضيفة على أحد البرامج الخليجية، في لقاء متلفز، منذ فترة، سألتها فيه المذيعة عن نيتها خلع الحجاب، والعودة إلى الغناء على المسرح، حتى لو تم عرض مبلغ مالي كبير لها، يصل إلى 3 ملايين دولار.





وردَّت أمل حجازي على التساؤل السابق، بالنفي، مؤكدة أن لديها قناعة، اصطحبتها فرحة عمت قلبها بعد ارتداء الحجاب، وأن كنوز الدنيا لن تغنيها عن أغلى شيء في الحياة، عن الحجاب.



