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فن

هل الحجاب يُقيّد المرأة؟.. أمل حجازي تسأل متابعيها

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 04:56 ص
أمل حجازي
أمل حجازي
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سعيد فراج
نشرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، صورة لها عبر حسابها على تطبيق إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وهي ترتدي الحجاب، وتتفاعل مع متابعيها، بمشاركة يومياتها. 

وعلقت الفنانة أمل حجازي، على الصورة : «هل تعتقدون ان الحجاب يُقيّد المرأة ويجعلها اقل اناقة !!ما رأيكم؟؟»، في إشارة منها إلى أن الحجاب لا يتعارض مع الأناقة. 

وعلى جانب آخر، حلّت أمل حجازي، ضيفة على أحد البرامج الخليجية، في لقاء متلفز، منذ فترة، سألتها فيه المذيعة عن نيتها خلع الحجاب، والعودة إلى الغناء على المسرح، حتى لو تم عرض مبلغ مالي كبير لها، يصل إلى 3 ملايين دولار.

وردَّت أمل حجازي على التساؤل السابق، بالنفي، مؤكدة أن لديها قناعة، اصطحبتها فرحة عمت قلبها بعد ارتداء الحجاب، وأن كنوز الدنيا لن تغنيها عن أغلى شئ في الحياة، عن الحجاب.

يذكر أن أمل حجازى، بعد ارتدائها الحجاب، أطلقت العديد من الأغانى والأناشيد الدينية مثل "حجابك تاج" ويوم مولدك يا محمد"، "يا سيدة النساء يا مريم"، "السلام عليك يا سيد الخلق".

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