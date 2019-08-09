اطلالة جديدة.. أمل حجازي بملابس الإحرام قبل التوجه إلى جبل عرفات

نشرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، صورة لها عبر إنستجرام، ظهرت فيها ترتدي ملابس الإحرام، وهي تستعد للتوجه إلى جبل عرفات، إذ تؤدي مناسك الحج.



وعلقت أمل حجازي على صورتها، عبر إنستجرام،: «الانطلاق الليلة إلى جبل عرفة #حج_مبرور_وسعي_مشكور».



وعلى جانب آخر، حلّت أمل حجازي، ضيفة على أحد البرامج الخليجية، في لقاء متلفز، قبل عدة أيام، سألته فيه المذيعة عن نيتها خلع الحجاب، والعودة إلى الغناء على المسرح، حتى لو تم عرض مبلغ مالي كبير لها، يصل إلى 3 ملايين دولار.



وردَّت أمل حجازي على التساؤل السابق، بالنفي، مؤكدة أن لديها قناعة، اصطحبتها فرحة عمت قلبها بعد ارتداء الحجاب، وأن كنوز الدنيا لن تغنيها عن أغلى شئ في الحياة، عن الحجاب.



يذكر أن أمل حجازى، بعد ارتدائها الحجاب، أطلقت العديد من الأغانى والأناشيد الدينية مثل "حجابك تاج" ويوم مولدك يا محمد"، "يا سيدة النساء يا مريم"، "السلام عليك يا سيد الخلق".



