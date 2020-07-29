بـ الورود الأنيقة.. أمل حجازي تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة





وظهرت أمل حجازي ، بـ جيب بسيطة باللون الأبيض، ومطعمة بنقشات جذابة، ومرتدية معها بلوزة ناعمة باللون الكحلي، وحملت حقيبة يد جذابة لإكمال ظهورها.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أمل حجازي في المكياج على جمال بشرتها البسيطة، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج.









وارتدت إيشارب بسيطا باللون البيج يتناسب مع ظهورها بطريقة أنيقة.









ولم تتكلف في وضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.



