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مرأة

فى البحر.. أمل حجازى بإطلالة كاجوال تكشف جمالها.. شاهد

السبت 13/يونيو/2020 - 02:20 م
أمل حجازى
أمل حجازى
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نهى هجرس
نشرت الفنانة أمل حجازى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة.

وظهرت بها أمل حجازى، بتيشيرت أنيق وجذاب باللون البيض، وارتدت معه جاكيت بسيط باللون الأسود الذى أبرز جمالها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أمل حجازى فى المكياج على جمال بشرتها، وارتدت نظارة شمسية تتناسب مع إطلالتها، كما وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الأنيق.

واختارت إيشارب مناسب لإطلالتها باللون الرمادى الفاتح الذى أبرز جمال ملابسها الكاجوال.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الكاجوال الجذابة.
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اشتقنا للنفس ...😷#امل_حجازي

A post shared by Amal Hijazi (@amalhijazy) on

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