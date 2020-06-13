فى البحر.. أمل حجازى بإطلالة كاجوال تكشف جمالها.. شاهد

نشرت الفنانة أمل حجازى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة.
وظهرت بها أمل حجازى، بتيشيرت أنيق وجذاب باللون البيض، وارتدت معه جاكيت بسيط باللون الأسود الذى أبرز جمالها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أمل حجازى فى المكياج على جمال بشرتها، وارتدت نظارة شمسية تتناسب مع إطلالتها، كما وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الأنيق.
واختارت إيشارب مناسب لإطلالتها باللون الرمادى الفاتح الذى أبرز جمال ملابسها الكاجوال.
ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الكاجوال الجذابة.