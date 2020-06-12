أمل حجازي عن العنصرية : عند الله لا يوجد فرق بالألوان

وجهت الفنانة أ مل حجازى رسالة إلى جمهورها تزامنا مع الاحتجاجات في العديد من دول العالم ضد العنصرية على خلفية مقتل الامريكي جورج فلويد .









وقالت الفنانة أمل حجازى عبر حسابها بموقع تويتر :"عند الله لا يوجد فرق بالألوان والأجناس والغنى والفقر فقط نتميز في التقوى !اللهم اجعلنا من المتقين".









يشار الى أن الفنانة المطربة اللبنانية أمل حجازى انتهت من تسجيل 3 أغنيات جديدة، الأولى بعنوان "خلق الله" من كلمات وألحان مصطفى شكرى، وتوزيع حسام الصعبى، والثانية "كتاب الله"، من كلمات بشر محمد، وألحان مصطفى شكرى، وتوزيع حسام الصعبى.









أما الأغنية الثالثة فهى بعنوان "يا بلادى"، من كلمات سلمى رشيد، وألحان مصطفى شكرى، وتوزيع حسام الصعبى، ومن المقرر طرح الأغانى على فترات متباعدة طول موسم صيف 2020، حسبما أكد الشاعر والملحن مصطفى شكرى.









من ناحية أخرى ظهرت أمل حجازى مؤخرًا عبر "فيديو" خلال ممارستها التمارين الرياضية، عبر حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت قائلة: "تمارين يومية لمحاربة الفاسدين في لبنان.







