AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

4 فوائد صحية.. ماذا يحدث للجسم عند تناول اللحم الضاني ؟

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:38 ص
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
يحنفل المسلمون اليوم بعيد الأضحى المبارك، ولا غنى عن تناول اللحم الضاني في هذا اليوم، وكشف موقع health، عن الفوائد الصحية لتناول اللحم الضاني:

- تقوية المناعة

تساعد اللحم الضاني على رفع نسبة المناعة لجسم الانسان نتيحة احتوائها على نسبة كبيرة من الزنك المهم.


- صحة العضلات

تساعد اللحم الضاني على توفير الصحة للعضلات نتيحة احتوائها على نشبة عالية من البروتين .


- الحماية من فقر الدم

تساعد اللحم الضاني على حماية الجسم من فقر الدم لانها مصدر غني بالحديد لذلك فهي تحمي من فقر الدم.


- تقوية الأعصاب

تساعد اللحم على تقوية أعصاب الجسم وتكوين خلايا الدم الحمراء بالاضافة إلى احتوائها على فيتامين ب الذي يأخر ظهور علامات الشيخوخة 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث لجمسك اذا تناولت الترمس في العيد

تقوي المناعة بسرعة.. 5 فيتامينات تحصن جسمك ضد كورونا

لمرضى السكر والبواسير.. 8 فوائد لتناول الذرة الصفراء

أطعمة تقوي المناعة.. إليك روشتة غذائية للحصول على الزنك وفيتامينات C و D

أساسي لتقوية المناعة.. فيتامين يعالج مشكلة فقدان حاسة الشم والتذوق | شاهد

7 علامات منها فقدان الشهية.. أعراض نقص الزنك بالجسم

ترشيحاتنا

أحمد ياسر ريان يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه وسر إعارته للجونة..فيديو

شوبير يعلق على قرار الفيفا بـ تمديد مدة عمل اللجنة الخماسية

بعد التصعيد الأخير..وزير الدفاع التركي: اجتماع مع الجانب اليوناني في أنقرة خلال أيام

أول أيام عيد الأضحى .. تناول المشروبات الحارقة بعد اللحوم للشعور بالراحة

هاني شنودة: أوكا وأورتيجا استخدما أحد ألحاني ولكن لا أقاضي ولاد بلدي..فيديو

أول حوادث العيد.. العثور على جثة شاب مشنوقا بشارع في رأس غارب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رمي جمرات معقمة..حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة| صور

بـ لوك جديد.. أمل رزق تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

لأول مرة .. صور مسربة لـ بيجو 3008 موديل 2021