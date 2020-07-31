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مرأة

خطر على مرضى القلب.. الإفراط في اللحم الضاني يسبب مشاكل صحية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:30 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
يحنفل المسلمون اليوم بعيد الأضحى المبارك، ولا غنى عن تناول اللحم الضاني في هذا اليوم، وكشف موقع health، عن الأضرار الصحية لتناول اللحم الضاني:

- الشعور بالانتفاخ

الإفراط في تناول اللحم الضاني يؤدي إلى وجود العديد من مشاكل الجهاز الهضمي كمشكلة عسر الهضم.


- مشاكل في الكلى

على مرضى الكلى الحرص في تناول اللحم الضاني لانها تزيد من مشاكل الكلى وتؤدي إلى وجود بعض الاضطرابات الصحية .


- عالية الدهون

تحتوى اللحم الضاني على الكثير من الدهون مما تساهم في رفع نسبة كولسترول الدم بالاضافة إلى بعض مشاكل القلب.
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