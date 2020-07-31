خطر على مرضى القلب.. الإفراط في اللحم الضاني يسبب مشاكل صحية

يحنفل المسلمون اليوم بعيد الأضحى المبارك، ولا غنى عن تناول اللحم الضاني في هذا اليوم، وكشف موقع health، عن الأضرار الصحية لتناول اللحم الضاني:
- الشعور بالانتفاخ
الإفراط في تناول اللحم الضاني يؤدي إلى وجود العديد من مشاكل الجهاز الهضمي كمشكلة عسر الهضم.
- مشاكل في الكلى
على مرضى الكلى الحرص في تناول اللحم الضاني لانها تزيد من مشاكل الكلى وتؤدي إلى وجود بعض الاضطرابات الصحية .
- عالية الدهون
تحتوى اللحم الضاني على الكثير من الدهون مما تساهم في رفع نسبة كولسترول الدم بالاضافة إلى بعض مشاكل القلب.
- الشعور بالانتفاخ
الإفراط في تناول اللحم الضاني يؤدي إلى وجود العديد من مشاكل الجهاز الهضمي كمشكلة عسر الهضم.
- مشاكل في الكلى
على مرضى الكلى الحرص في تناول اللحم الضاني لانها تزيد من مشاكل الكلى وتؤدي إلى وجود بعض الاضطرابات الصحية .
- عالية الدهون
تحتوى اللحم الضاني على الكثير من الدهون مما تساهم في رفع نسبة كولسترول الدم بالاضافة إلى بعض مشاكل القلب.